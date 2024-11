Phản ứng HURRYKNG giữa lúc bị chỉ trích vì phát ngôn bảo vệ HIEUTHUHAI

HURRYKNG đang vấp làn sóng chỉ trích dữ dội vì bài đăng bảo vệ bài hát mới TRÌNH của người đồng đội HIEUTHUHAI. Anh được cho là có phát ngôn không hợp lý, có thể khiến HIEUTHUHAI bị ảnh hưởng tiêu cực. Giữa lúc bị dân tình "ném đá", tối 11/11, HURRYKNG đã lên tiếng về ồn ào. Cụ thể, nam rapper đã có những chia sẻ riêng tư với nhóm fan trên Instagram của mình. HURRYKNG cho biết anh ngạc nhiên khi bài đăng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình bị bàn tán tiêu cực trên MXH. Vì vậy, anh quyết định ẩn bài đăng gây tranh cãi để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

"Chào cả nhà, mình thấy bài đăng trên Threads của mình có vẻ đang bị mọi người bàn tán tiêu cực. Mấy hôm nay mình có hơi bận một chút nên không để ý nhiều. Nhưng nay thấy nhiều trang lên bài về nó theo hướng không lành mạnh lắm. Mình cũng sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh nên mình muốn xin phép cả nhà mình sẽ ẩn bài đăng đó. Hy vọng mọi người hoan hỉ để đỡ mất đi một ngày, mất đi niềm vui vì những bài đăng chia sẻ quan điểm cá nhân như vậy. Khang cảm ơn mọi người đã quan tâm", HURRYKNG viết.

HURRYKNG có bài đăng bảo vệ HIEUTHUHAI gây tranh cãi dữ dội

Sau khi bị phản ứng tiêu cực, nam rapper thông báo ẩn bài đăng và cho biết đó chỉ là quan điểm cá nhân của anh

Trước đó, vào ngày 6/11, HIEUTHUHAI đã "đánh úp" khi tung ra bản rap diss mang tên TRÌNH. Bài rap là lời đáp trả cho mọi lời đàm tiếu HIEUTHUHAI "không đủ trình". Sau 4 năm kể từ King of Rap, HIEUTHUHAI trở thành rapper hot nhất hiện tại. Vị thế của nam rapper hiện tại là kết quả tổng hoà từ âm nhạc và sức hút giải trí của chương trình thực tế giúp HIEUTHUHAI phủ sóng. Song, chính điều đó cũng khiến HIEUTHUHAI bị chê "overrated".

Đỉnh điểm của sự tranh cãi là khi HIEUTHUHAI nhận lời ngồi ghế khách mời, ngang hàng với Thái VG và Justatee ở Rap Việt 2024. Dẫu cho anh không trực tiếp tham gia vào việc chấm điểm, loại người, nhưng rất nhiều khán giả vẫn cho rằng việc xếp rapper gen Z ngồi chung với 2 cây đa cây đề trong giới hip hop là không xứng đáng bởi anh chưa đủ tầm.

Chứng kiến đồng đội hứng chịu nhiều lời đàm tiếu, hội anh em GERDNANG cũng thường xuyên lên tiếng bảo vệ HIEUTHUHAI. Trong đó, HURRYKNG đã lên tiếng về "trình" của người anh em thân thiết sau khi HIEUTHUHAI ra mắt ca khúc mới nhất.

Trên Threads chính chủ, HURRYKNG chia sẻ bài TRÌNH, kèm dòng trạng thái có nội dung "bác sĩ trình cao kiếm nhiều tiền không ai nói gì; dân IT trình cao kiếm đống tiền cũng không ai nói gì; ca sĩ trình cao đi show liên tục kiếm mớ tiền cũng không ai nói gì; rapper trình cao kiếm cục tiền = overrated".

Bài đăng "gây bão" MXH theo hướng tiêu cực, ồn ào của HURRYKNG

Song, chính điều này lại làm nổi lên một cuộc tranh luân sóng gió. Các fan đương nhiên tự hào trước sự thẳng thắn, tình cảm chân thành luôn bao bọc nhau trước thị phi của thành viên tổ đội GERDNANG. Nhưng ở diễn biến khác, loạt so sánh mà HURRYKNG liệt kê cũng vấp phải không ít chỉ trích.

Việc so sánh giữa rapper bị "overrated" với bác sĩ trình cao bị đánh giá là nông cạn. Bởi hai nghề nghiệp có mục đích, sứ mệnh khác nhau, không thể đặt lên bàn cân theo cách gây tranh cãi như trên. Một bình luận thu về hàng chục nghìn lượt xem có nội dung: "Anh ơi sao lại so bác sĩ nghề cao quý với rapper nghề giải trí vậy? Bác sĩ trình cao để họ cứu người phải kính trọng chứ rapper trình cao thì cũng có thế chỉ để nghe thôi cứu được ai mà anh so vậy?".

Không chỉ vậy, một trong những lý do giúp HIEUTHUHAI nổi tiếng và được lòng công chúng chính là thái độ khiêm nhường, kính nghiệp. Nhưng phát ngôn của HURRYKNG đã "bóp méo" hảo cảm này. HURRYKNG bị chính fan HIEUTHUHAI phàn nàn vì vô tình kéo thêm anti cho thần tượng. Ngoài ra, trên các diễn đàn, không ít người còn chỉ trích thái độ tự tin thái quá của HURRYKNG.

HURRYKNG bị fan HIEUTHUHAI và nhiều khán giả phản ứng dữ dội