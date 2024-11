HIEUTHUHAI lỡ miệng spoil Em Xinh Say Hi, bị Trấn Thành "nhắc nhở" ngay trên sóng

Giữa tháng 9, thông tin chương trình Em Xinh Say Hi đã được lên kế hoạch sản xuất gây chú ý. Kể từ đó đến nay, NSX không tung ra thêm bất kỳ "hint" nào. Tuy nhiên, vào ngày 9/11, ở tập 8 của Rap Việt 2024, HIEUTHUHAI đã có pha "cầm đèn chạy trước ô tô" khi úp mở về Em Xinh Say Hi.

Theo đó, HIEUTHUHAI đã nói với MC Trấn Thành rằng anh đã nghe về việc sắp có chương trình Em Xinh Say Hi. Nam rapper gen Z cho rằng thí sinh Saabirose của team HLV Suboi rất phù hợp để tham gia chương trình. HIEUTHUHAI thậm chí còn nhấn mạnh rằng anh cảm thấy Saabirose là "em xinh" phải có mặt trong show âm nhạc này. Chia sẻ của HIEUTHUHAI khiến MC Trấn Thành phải "nhắc nhở" nhẹ đàn em: "Chương trình chưa công bố mà em spoil rồi". MC của Rap Việt còn không quên trêu ghẹo HIEUTHUHAI với màn "chơi chữ": "Không phải là Em Xinh Say Hi mà là... em sai khi say hint!".

HIEUTHUHAI spoil thông tin về chương trình Em Xinh Say Hi

HIEUTHUHAI bị Trấn Thành "nhắc nhở" nhẹ rằng "em sai khi say hint"

Từ màn tương tác của HIEUTHUHAI và Trấn Thành, khán giả cho rằng Em Xinh Say Hi chắc chắn đang được rục rịch tuyển chọn và sản xuất, Saabirose chính là 1 trong những cái tên tiềm năng góp mặt trong chương trình. Thời gian qua, thông tin Rap Việt là "nguồn cung cấp" thí sinh của Em Xinh Say Hi đã râm ran trên MXH. Rap Việt 2024 có đến 7 rapper nữ tham gia, trong đó Saabirose là thí sinh được ban tổ chức o bế đặc biệt.

Tại vòng Chinh Phục, Saabirose được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn. Giám khảo sau đó quyết định để nữ rapper về đội Karik nhưng Suboi dùng nón vàng giành thí sinh này. Saabirose tên thật Trần Thùy Dương, sinh năm 2002. Cô viết nhạc từ năm 17 tuổi và hiện có hơn 100 ca khúc tự sáng tác. Saabirose có bản Anh Nghĩ Em Tiếc Sao viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Với việc được HIEUTHUHAI nhắc tên, Saabirose được cho là 1 trong những "em xinh" mùa đầu

Theo thông tin từ NSX, Em Xinh Say Hi dự kiến phát sóng vào mùa hè năm 2025. Những cái tên đầu tiên được "nhá hàng" sẽ nằm trong dàn "em xinh" gồm Pháo, 52 Hz, Mỹ Mỹ, Liz Kim Cương và Juky San. Do đó, dân tình đồn đoán Em Xinh Say Hi sẽ có format tuyển chọn đội hình idol nữ tương tự các "anh trai".

Chương trình chưa công bố thông tin chính thức đã khiến khán giả rần rần

Pháo, 52 Hz, Mỹ Mỹ, Liz Kim Cương và Juky San được cho là những "em xinh" đầu tiên