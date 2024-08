Mới đây, HURRYKNG gây chú ý khi đã có những chia sẻ đầy chân thành về người đồng đội HIEUTHUHAI: “Không có HIEUTHUHAI thì cũng không có HURRYKNG bây giờ. You are amazing. Cảm ơn vì lúc nào cũng tin tưởng tao sẽ làm được, tin vào cái nhóm này sẽ bay xa, không cần biết là bao lâu tao sẽ làm được, mất bao nhiêu thời gian để thành công, trấn an mỗi lúc tao lost và mất niềm tin mà lúc nào cũng kéo tao theo. Hơn 7 năm trời, biết ơn mày.

Chỉ đi với nhau từ những ngày đầu, thấy được sự cố gắng của mấy thằng trong GERDNANG, mới hiểu phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay. Hiếu là đứa bị chửi nhiều nhất trong nhóm, từ cái cộng đồng rap cho tới hát luôn, giờ tụi mày nhìn nó đi, nó thay đổi cuộc sống của tao đó, nhà tao rất khó khăn. Không có thằng thứ hai làm được như vậy đâu, kiếm đi.”





Đây không phải lần đầu tiên HURRYKNG dành tất cả sự trân trọng và “respect” đến người anh em chung tổ đội GERDNANG. Trước đó, trong một buổi livestream hồi tháng 10/2023 để trò chuyện với fan như thường lệ, HURRYKNG tiếp tục có một chia sẻ đầy xúc động về HIEUTHUHAI. Theo đó, HIEUTHUHAI sau khi nổi tiếng nhận được rất nhiều lời mời về các công ty giải trí lớn, thậm chí cả các "cá mập" mời về nhưng từ chối, chọn ở lại với các anh em trong GERDNANG. "Ân nhân của mình là HIEUTHUHAI. HIEUTHUHAI lúc nào cũng nhớ tới anh em. Có rất nhiều 'cá mập' muốn câu bạn ấy về nhưng Hiếu vẫn lựa chọn tự lực đi với anh em" - HURRYKNG không ngần ngại gọi HIEUTHUHAI hai tiếng "ân nhân".

HURRYKNG còn kể câu chuyện cảm động hơn khi cho biết ở thời điểm anh không có gì, HIEUTHUHAI khi đi show đều gửi lương đều đặn về cho anh: "Nhờ đi rất nhiều show, HIEUTHUHAI đều gửi lương về cho mình, để mình duy trì trong lúc không có gì". Số tiền ấy chắc chắn giúp HURRYKNG không ít để anh theo đuổi ước mơ của mình. Chia sẻ của HURRYKNG trong buổi livestream được MXH đăng tải lại đông đảo, nhận về vô vàn tích bình luận tích cực về cách đối nhân xử thế của HIEUTHUHAI với anh em đồng đội.

HURRYKNG gọi HIEUTHUHAI là "ân nhân"

Tổ đội GERDNANG ra đời lúc cả nhóm đi học đại học với các thành viên ban đầu có HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, sau này có thêm NEGAV, REX, Kewtie.... HIEUTHUHAI là người khởi xướng nên cái tên và là "đầu tàu" để kéo cả nhóm cùng đi lên.

Sau khi thi King Of Rap và trở nên nổi tiếng, đắt show và trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu hiện tại, HIEUTHUHAI nhận được rất nhiều lời mời trình diễn và thông thường anh đều đề nghị để được dẫn tất cả các anh em trong tổ đội đi diễn cùng, vẫn ra nhạc đều đặn chung với các anh em GERDNANG và có cả bản cypher quy tụ tất cả thành viên.

Đáng trân trọng hơn, nhiều nguồn tin trong nghề cho biết khi được mời biểu diễn, HIEUTHUHAI thường đề nghị một mức chi phí nhỉnh hơn 1 chút nhưng lại rất hợp lý để thay vì chỉ diễn solo, thì cả tổ đội GERDNANG đều có cơ hội diễn cùng. Đây là một tư duy và hành động cực kì đẹp khi HIEUTHUHAI không chỉ quan tâm “suông” đến các anh em, mà bằng cách rất thực tế để giúp những người anh em chưa nổi tiếng có cơ hội trình diễn, cọ xát và quan trọng nhất - có được cát-xê trang trải cuộc sống.

Tổ đội GERDNANG.

HIEUTHUHAI luôn tìm mọi cách để "shout out" cho cái tên GERDNANG cũng như các thành viên trong nhóm một cách vô cùng chân thành, nhiệt tình. HIEUTHUHAI không chỉ là một nghệ sĩ có tài, mà còn là một gương mặt giải trí giàu sức hút. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm, anh nhận về phản hồi tích cực từ khán giả, đồng thời tạo được mối quan hệ khá tốt với đơn vị sản xuất. Đó chính là một phần lí do giúp những thành viên của GERDNANG như NEGAV hay HURRYKNG khi tham gia các gameshow khác của đơn vị này đều có được sự quan tâm nhất định từ truyền thông.

Ngược lại, HURRYKNG cũng từng trợ diễn cho HIEUTHUHAI khi người bạn xuất hiện ở King Of Rap. HIEUTHUHAI cũng "đáp lễ" bằng việc xuất hiện diễn cùng HURRYKNG tại vòng Bứt phá Rap Việt. Và cuối cùng, cả 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và NEGAV đã cùng xuất hiện trong cuộc thi tài lớn quy tụ 30 Anh Trai.

Một trong số rất nhiều lần HIEUTHUHAI mang tất cả GERDNANG lên sân khấu.

Rap Việt đã chứng kiến nhiều tổ đội lớn nhỏ thành công rồi lại mau chóng tan rã. Nếu các tổ đội khác lấy nền tảng từ các rapper với văn hóa “đường phố” thì GERDNANG lại khác hẳn khi các thành viên đều tự nhận là “mọt sách” (NERD). Nhiều rapper nổi tiếng xuất phát từ một tổ đội nào đó rồi cũng rời đi khi cảm thấy mình không còn phù hợp nữa. HIEUTHUHAI từng chia sẻ rằng anh mong muốn tạo nên một nền tảng mà những người anh em có thể kiếm tiền từ nó, và giờ thì GERDNANG đang là một trong những tổ đội được khán giả săn đón nhất hiện nay, hiện tại cũng đã đầu quân về 1 công ty quản lí chuyên nghiệp. Hy vọng rằng hành trình âm nhạc của GERDNANG sẽ còn kéo dài hơn nữa, với sự dẫn dắt của đầu tàu HIEUTHUHAI.

Câu chuyện của GERDNANG là câu chuyện về một nhóm bạn có hoài bão, có đam mê cùng 1 nhân tố “đầu tàu” dẫn dắt cả nhóm cùng phát triển, cùng đi lên, rất mong sẽ là động lực và cảm hứng cho các tổ đội nghệ sĩ trẻ đi lên trong tương lai! Nhìn từ hành trình của GERDNANG và HIEUTHUHAI, netizen đúc kết: “Phấn đấu 2025 ai cũng có 1 bạn thân như HIEUTHUHAI và 1 nhóm bạn thân như GERDNANG!”.