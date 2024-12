Phân cảnh tình cảm bị cắt trong When the Phone Rings

Trước thềm lên sóng tập 5, When the Phone Rings bất ngờ thông báo hoãn phát sóng 2 tập tuần này vẫn đang khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Khán giả vì quá mê mẩn Hong Hee Joo - Baek Sa Eon đã xem lại những tập phim cũ và cả những phân cảnh hậu trường nhằm “bù đắp” cảm giác trống vắng. Vì vậy, một khoảnh khắc thú vị không có trong kịch bản tiếp tục được netizen “khai quật”.

Tập 5,6 hoãn lên sóng vào tuần này khiến khán giả không khỏi hụt hẫng

Cụ thể, trong tập 3, khi cùng quay một phân cảnh “giường chiếu”, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) vì khó chịu khi nằm cạnh người chồng hợp đồng “mỏ hỗn” Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) đã tiến đến giật chiếc gối mà anh đang nằm. Không chấp nhặt hành động trẻ con của tiểu kiều thê, Sa Eon vẫn nhẹ nhàng khuyên cô nên quên hết việc bị bắt cóc hôm trước, hai người nằm đối mặt nhau và dần chìm vào giấc ngủ. Khi nhìn thấy người thương đã say giấc, Sa Eon yên tâm và rời đi.

Thực tế, ngoài hậu trường, Yoo Yeon Seok đã ngẫu hứng thêm vào cảnh quay này một chi tiết nhỏ đó là nam chính đã dịu dàng đắp chăn cho Hee Joo rồi mới ra khỏi phòng. Đáng tiếc ở phiên bản chính thức, cảnh quay này đã không được xuất hiện. Hiện chưa có thông tin về lý do cụ thể vì sao chi tiết này bị “bốc hơi” ở tập 3, nhưng nhìn chung quyết định này của đạo diễn không hề làm ảnh hưởng đến mạch phim chính hoặc tâm lý nhân vật.

Tập 3 bản lên sóng Baek Sa Eon âm thầm rời đi

Ở hậu trường, tổng tài Yoo Yeon Seok "ngẫu hứng" đắp chăn cho "vợ yêu" Chae Soo Bin rồi mới rời đi

Bên dưới bài đăng bàn luận về cảnh quay “giường chiếu” bị cắt, netizen bày tỏ nhiều quan điểm trái ngược: - Tiếc quá đi, cảnh quay bày tỏ tình cảm âm thầm của Baek Sa Eon lại biến mất nữa rồi! - Cảnh quay này có hay không cũng không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện chính, với lại tình cảm của nam chính đã quá rõ ràng rồi, đâu nhất thiết phải có cảnh đắp chăn thì mới sâu đậm thêm. - Hên chỉ là cảnh đắp chăn thôi chứ cắt cảnh hôn là đạo diễn “tới công chuyện” liền. - Bỏ cảnh này để chuyển cảnh ở phân đoạn nữ chính nhớ về quá khứ mượt hơn thôi mà! - Tới bây giờ mọi thứ trong phim này đã quá hoàn hảo rồi, cắt bớt mấy giây cũng không thể khiến nó tệ đi.

Đây không phải là lần đầu tiên, When the Phone Rings lồng ghép các cảnh quay bị cắt vào phần BTS. Trước đó, netizen cũng tiếc hùi hụi khi cảnh Sa Eon thưởng thức bữa ăn vợ nấu cũng “bay màu” ở tập 2. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, When the Phone Rings vẫn rất được lòng công chúng bởi cốt truyện thú vị, phản ứng hoá học bùng nổ của cặp đôi chính.