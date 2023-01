"Phẩm chất" cần có cho tình yêu đích thực?

Có lòng vị tha

Tình yêu đích thực luôn vị tha. Mặc dù người đó không hề bỏ bê bản thân, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh lớn lao chỉ để làm bạn thực sự hạnh phúc. Trái lại, tình yêu giả tạo luôn ích kỷ, và họ chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Hạnh phúc chân thành với đối phương

Tình yêu đích thực luôn tận hưởng sống một cuộc sống thành thật. Những người yêu chân thành không thể nào cảm thấy thoải mái với những lời giả dối. Tình yêu đó sẽ xóa đi những nghi ngờ và những cảm giác thiếu an toàn nơi bạn, bởi vì nó luôn cho bạn thấy sự chân thành và minh bạch. Mặt khác, tình yêu giả dối luôn hài lòng trong việc nói dối. Những người sống với tình yêu giả dối luôn lo sợ phải bước gần đến ánh sáng. Họ sống trong bóng tối đó và không bao giờ mang đến cho bạn sự khai sáng nào cả.

Ảnh minh họa

Sự nhân hậu và hào phóng

Tình yêu chân thành luôn có một trái tim rộng lớn. Trái tim đó luôn hào phóng và giàu lòng cảm thông. Nó sẽ mang đến cho bạn tình yêu và sự quan tâm nhiều hơn những gì bạn xứng đáng được nhận. Trong khi đó, tình yêu giả tạo lại rất vô tâm. Nó sẽ chỉ mang đến cho bạn niềm đau và sự đối xử tệ bạc mà bạn không đáng phải nhận.

Sự kiên nhẫn và tha thứ

Một nửa đích thực có thể chịu đựng và tha thứ cho những lỗi lầm cũng như những thiếu sót của bạn. Nó sẽ luôn mang đến cho bạn nhiều cơ hội và luôn chờ đợi cho tới khi bạn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Mặt khác, người không yêu bạn thật lòng sẽ dễ dàng tức giận khi bạn phạm phải sai lầm. Họ sẽ lập tức đánh giá hay trừng phạt bạn mà không nghe bất kì lời giải thích nào từ bạn.

Sự khiêm tốn và chân thành

Người với tình yêu chân thành luôn hành động một cách khiêm nhường. Họ không hứng thú trong việc hưởng lấy sự khen ngợi cho bản thân. Họ luôn thừa nhận những lỗi lầm của mình và thậm chí chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người khác. Họ có thể hạ mình xuống chỉ để nâng đỡ người khác lên. Trái lại với điều này, những người mang một tình yêu giả tạo lại hay khoe khoang. Họ là một kẻ thích chiếm đoạt và luôn quá tự hào về bản thân. Họ luôn đổ lỗi lên người khác thay vì thừa nhận lỗi lầm của bản thân mình.

Ảnh minh họa

Tạo cảm giác được thương yêu

Một tình yêu thực sự sẽ làm bạn cảm thấy trọn vẹn. Nó giống như cảm giác bạn không còn gì để mong đợi hơn nữa. Người thực sự yêu bạn sẽ luôn tận hưởng những khoảnh khắc như thể những giấc mơ của họ đã trở thành sự thật. Ở một khía cạnh khác, một người không yêu bạn thực lòng sẽ không hạnh phúc khi ở cạnh bạn. Người đấy luôn tham lam và hay bất mãn. Họ luôn luôn muốn có nhiều hơn và có những thứ mới lạ hơn.

Lòng biết ơn với đối phương

Một người yêu chân thành luôn coi trọng những gì họ đang có. Họ luôn cảm thấy thật biết ơn và may mắn khi có được bạn. Và họ rất trân trọng những thứ mà họ nhận được từ bạn, bất kể đó là điều to tác hay nhỏ bé. Trái lại đó, một người yêu không chân thành luôn chất chứa sự đố kỵ. Họ coi thường sự hiện diện của bạn. Họ không trân quý những món quà của bạn. Họ luôn cảm thấy không may mắn khi ở bên bạn và luôn luôn đố kỵ với những ai mà họ nghĩ có được nhiều hơn họ.

Hạnh phúc bên người mình yêu thương

Người yêu đích thực mang một trái tim vui vẻ. Tâm trí người ấy luôn tràn ngập những điều tích cực. Họ hạnh phúc khi thấy bạn hạnh phúc. Trong khi đó, tình yêu giả tạo lại mang một trái tim tràn đầy sự đau khổ. Trong tâm trí họ chỉ toàn những điều tiêu cực. Họ luôn cho rằng thế giời này chẳng hề công bằng. Và những kiểu người này luôn lưu giữ sự hận thù đối với bạn và những người xung quanh bạn.

Tôn trọng lẫn nhau

Người yêu bạn thực sự sẽ tôn trọng mọi ý kiến, quyết định và thậm chí cả những tham vọng của bạn. Họ cũng luôn tôn trọng bạn như một cá thể độc lập. Mặt khác, một người yêu giả dối sẽ rất ngạo mạn. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến bạn nghĩ gì hay bạn cảm thấy như thế nào. Họ luôn đặt bạn ở vị trí thấp hơn như thể bạn không xứng đáng cho sự để tâm của họ.

Theo Inspiring Tips