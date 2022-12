Phá tường giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong lối thoát hơi ở Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, Võ Văn Luân (SN 1997, quê Trà Vinh) đã thực hiện hành vi trộm xe máy của một người dân trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi thực hiện hành vi trộm cắp Luân thấy công an phường Lái Thiêu nên bỏ chạy. Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào cơ sở massage để lẩn trốn. Tại đây, Luân đã trèo lên mái cơ sở massage rồi xuống lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn công an.

Tên trộm bị mắc kẹt

Tuy nhiên, do lối thoát hơi quá chật, Luân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Công an phường Lái Thiêu sau đó phải thông báo đến Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An để được hỗ trợ.



Sau khi xác định vị trí Luân bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá tường, tạo khoảng trống trên tường nhà vệ sinh để đưa đối tượng Luân ra ngoài.

Luân sau khi được giải cứu đã bị đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu để phục vụ công tác điều tra.



Đối tượng trộm cắp bị mắc kẹt trong lối thoát hơi

Tối cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cũng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hoàng (33 tuổi) và Lê Văn Ngọc (28 tuổi, cùng quê Quảng Trị) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” .



Trước đó, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe mô tô SH khi đang mua đồ tại một cửa hàng điện nước, toàn bộ vụ việc đã được camera của cửa hàng này ghi nhận.

Camera ghi lại cảnh hai tên trộm lấy xe máy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tiến hành truy bắt đối tượng. Sau hơn 1 giờ truy xét, đón lõng, công an đã phát hiện 2 đối tượng nên tiến hành vây bắt. Phát hiện công an, các đối tượng liền dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt, tăng ga tháo chạy. Tuy nhiên, công an đã truy đuổi 2 đối tượng hơn 10 km thì bắt được.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết ngoài vụ trên, vào rạng sáng cùng ngày cả 2 đã ra tay trộm 3 xe máy khác trên địa bàn.