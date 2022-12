Một thanh niên nghi ngáo đá, trộm xe ben "chạy trốn"

Nam thanh niên cố thủ trong ca bin

Trưa 19/12, một thanh niên đã lấy trộm xe ben loại 15 tấn (hiệu Thaco Auman, biển số 86C-11582) đang đậu trước phòng giao dịch Agribank xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc rồi bỏ chạy về hướng quốc lộ 55 . Chiếc xe này thuộc sở hữu của ông Mai Chí T. (33 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc).

Nhận tin báo của nạn nhân, Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) vào cuộc xác minh. Khi phát hiện xe ben nói trên chạy đến xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Công an xã Lộc Châu đề nghị Công an huyện Bảo Lâm hỗ trợ truy tìm chiếc xe.

Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Công an xã Lộc Nam xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc; qua đó phát hiện chiếc xe ben cùng người điều khiển là một nam thanh niên đang có mặt tại thôn 4 (xã Lộc Nam).

Lực lượng công an tiến đến gần chiếc xe ben, yêu cầu thanh niên này xuống xe nhưng đối tượng đạp ga điều khiển xe với tốc độ cao trên quốc lộ theo hướng ra TP Bảo Lộc.

Công an xã Lộc Nam đề nghị Công an xã Lộc Thành phối hợp chặn đầu chiếc xe ben do nam thanh niên điều khiển. Lực lượng chức năng đã sử dụng 1 xe tải cùng nhiều vật cản chặn trên Quốc lộ 55 (đoạn qua địa bàn xã Lộc Thành) để đón lõng chiếc xe ben.

Chạy đến địa phận xã Lộc Thành, phát hiện mình bị bao vây, nam thanh niên đã dừng xe, khóa trái cửa cố thủ trong ca bin. Sau khi công an kiên trì thuyết phục, nam thanh niên mới mở cửa ca bin xe và bước ra ngoài trong tình trạng nghi ngáo đá (phê ma túy).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Lưu Văn H. (20 tuổi, ngụ thị trấn Ninh Cường, huyện Ninh Trực, Nam Định), có sử dụng chất ma túy vào đêm 18/12.

Lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở cơ quan điều tra

Công an huyện Bảo Lâm tạm giữ H., hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao cho Công an TP Bảo Lộc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.