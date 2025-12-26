Phá đường dây kinh doanh đa cấp Meta Whale lôi kéo gần 2.000 người tham gia

Ngày 25-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978) cùng trú TP Hà Nội, để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đường dây kinh doanh đa cấp lôi kéo gần 2.000 người tham gia. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 29-10-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.

Dự án Meta Whale được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định ổ nhóm có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sau thời gian điều tra, ngày 11-10, lực lượng chức năng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng tại phường Hà Đông. Tại đây, các đối tượng đang tổ chức sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" với sự tham gia của hơn 100 người.

Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp trái phép. Họ chủ yếu hưởng hoa hồng từ việc mời gọi, phát triển thêm người tham gia mới. Tổng số tiền giao dịch lên tới nhiều tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.