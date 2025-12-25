Khởi tố thêm 3 bị can liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức

Chiều 25-12, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đến thời điểm này đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh trong vụ án xảy ra tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Gia Hân

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi báo chí về vụ án lãng phí xảy ra tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Việt Đức có diễn biến gì mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đến thời điểm này đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, đã khởi tố 2 bị can về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khởi tố 7 bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho hay bước đầu xác định các hành vi của các bị can đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản trên 39 tỉ đồng, kê biên 7 bất động sản.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Do vậy, khi có thêm thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp.

Trước đó tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 15-12, liên quan đến tiến độ điều tra vụ án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng C03 (Bộ Công an), cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, liên quan vụ án này đã khởi tố thêm 3 bị can. Nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 10 người.