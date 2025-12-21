Ra quyết định khởi tố Bùi Công Vinh sinh năm 2005

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 17/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn và quản lý các đối tượng sau cai nghiện ma túy, Công an xã Mường Bi phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã mời về trụ sở để kiểm tra.

Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với chất ma túy, xác định là trường hợp tái sử dụng trái phép chất ma túy sau cai nghiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Công Vinh (SN 2005, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi) khai nhận đã mua 1 gói heroin với giá 200.000 đồng tại khu vực phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mang về sử dụng. Vinh hiện là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Cùng ngày, đối tượng Đinh Công Công (SN 1994, trú tại xóm Đon, xã Mường Bi) khai nhận đã mua 1 gói heroin và 1 viên hồng phiến với số tiền 200.000 đồng của một người đàn ông lạ mặt, mặc trang phục dân tộc Mông trên địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi mua được ma túy, Công đi đến khu vực vắng người gần đó và sử dụng hết số ma túy trên bằng hình thức hít.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Mường Bi đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm khác trên địa bàn.