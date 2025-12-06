PetLike tiên phong xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn thú cưng tại Việt Nam

Nhà máy được đặt tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ (Tp.Hổ Chí Minh) sự kiện có sự tham gia gần 700 khách mời, gồm đối tác trong nước và quốc tế, hệ thống đại lý, chuyên gia thú y cùng nhiều nhà bán lẻ đang kinh doanh sản phẩm thú cưng.

Đây là một dấu mốc đặc biệt không của Petlike, mà còn với cả cộng đồng yêu thú cưng đang ngày càng lớn mạnh. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới cho ngành petfood tại Việt Nam. Mang đến công nghệ hiện đại, an toàn và đầy tiềm năng cho những ai đang mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực thú cưng.

Petlike khánh thành Nhà Máy thức ăn thú cưng vào ngày 2/12/2025

Theo đại diện PetLike, nhà máy được thành lập ngày 24/2/2024 với định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc vào toàn bộ quy trình sản xuất, nhằm mang đến những sản phẩm tối ưu và an toàn nhất cho thú cưng tại Việt Nam. Đây không chỉ là một dự án công nghiệp, mà là hành trình của những con người mang trong mình khát vọng đưa công nghệ hiện đại về Việt Nam và kiến tạo một chuẩn mực mới cho ngành petfood trong nước.

Các chuyên gia của PetLike chia sẻ rằng chính tình yêu dành cho thú cưng và mong muốn tạo ra một sản phẩm chất lượng đạt "chuẩn quốc tế – sản xuất tại Việt Nam" đã thôi thúc họ theo đuổi dự án này ngay từ những ngày đầu tiên. Họ kỳ vọng việc đưa công nghệ, kỹ thuật và quy trình từ Hàn Quốc sẽ giúp thú cưng Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời góp phần nâng tầm ngành công nghiệp pet food Việt Nam trên bản đồ khu vực Đông Nam Á.

Hình tượng "chuyến bay" được chọn làm concept xuyên suốt sự kiện, tượng trưng cho khát vọng chung của đội ngũ chuyên gia trong việc đưa công nghệ dinh dưỡng tiên tiến từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Đồng hành cùng các chuyên gia Hàn Quốc là các giảng viên và nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, những người đảm nhiệm vai trò tư vấn chuyên sâu về dinh dưỡng, nguyên liệu và khẩu phần phù hợp với thú cưng trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Đây chính là "chuyến bay" của những giấc mơ lớn – xây dựng một nhà máy đạt chuẩn quốc tế, tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng và phù hợp nhất với từng thú cưng Việt.

Dr. TY – Tổng Giám đốc PetLike (Đứng ngoài cùng bên trái) cùng đội ngủ chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc và Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Nhà máy PetLike Factory được xây dựng theo chuẩn quốc tế với dây chuyền tự động hóa cao, hệ thống quản trị thông minh theo thời gian thực và khả năng tiết kiệm hơn 30% năng lượng. Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ tiêu chuẩn AAFCO và FEDIAF – hai bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng thú cưng hàng đầu thế giới, đảm bảo mỗi hạt dinh dưỡng đều đạt độ ổn định, an toàn và phù hợp với sức khỏe của các bé thú cưng. Điều này giúp người nuôi thú cưng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, còn những ai đang kinh doanh ngành pet shop, grooming hay bán lẻ thức ăn thú cưng lại có thêm cơ hội tiếp cận nguồn hàng chất lượng, ổn định và giá tốt ngay tại Việt Nam.

PetLike cho biết mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là mở rộng sản xuất, mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thức ăn thú cưng trong nước.

Khách hàng và đối tác đi tham quan dây chuyền sản xuất thức ăn thú cưng và lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ PetLike trong dịp khánh thành nhà máy.

Nguyên liệu chọn lọc, quy trình kiểm soát chặt chẽ

Tại lễ khánh thành, hàng trăm khách mời đã trực tiếp tham quan nhà máy và không giấu được sự bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một dây chuyền sản xuất petfood hiện đại, quy mô lớn và minh bạch từ A đến Z ngay tại Việt Nam. Từ công nghệ Hàn Quốc, khu vực sản xuất sạch sẽ đến quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đều khiến người nuôi thú cưng cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn vào nguồn gốc sản phẩm. Điều này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho đại lý, cửa hàng thú cưng, nhà bán lẻ online và đặc biệt là các startup trong ngành pet đang tìm kiếm nguồn hàng uy tín để phát triển lâu dài. Sự xuất hiện của nhà máy PetLike được xem là dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới cho ngành petfood tại Việt Nam – nơi chất lượng, minh bạch và công nghệ tiên tiến trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường hiện nay.

Các sản phẩm của PetLike không sử dụng phụ gia độc hại và được thiết kế để cân bằng dinh dưỡng, dễ hấp thu và hỗ trợ sức khỏe toàn diện cho thú cưng.

Các sản phẩm của Petlike được trưng bày tại sự kiện khánh thành nhà máy.

Hợp tác OEM/ODM và định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu PetLike, nhà máy còn phát triển mảng OEM/ODM cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn thú cưng. Với năng lực nghiên cứu và kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế, PetLike cho rằng mô hình hợp tác này sẽ giúp nhiều thương hiệu có thể tiếp cận dây chuyền hiện đại, giảm chi phí, đồng thời tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn riêng phù hợp từng phân khúc.

Đại diện PetLike chia sẻ: "Mỗi gói sản phẩm đến tay người tiêu dùng là kết quả của sự hợp tác giữa PetLike và các đối tác. Chúng tôi xem sự đồng hành và tin tưởng của khách hàng là động lực giúp nhà máy tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hơn".

Bên cạnh đó, nhà máy còn được vận hành theo mô hình xanh với việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống lò hơi giảm khí thải. Không gian xanh trong khuôn viên nhà máy được chăm sóc thường xuyên tạo môi trường xanh, thể hiện định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Khách hàng/ đối tác chụp hình lưu niệm tại sự kiện khánh thành nhà máy Petlike ngày 2/12/2025 vừa qua.

Thông tin về Công ty Cổ phần PetLike

Là đơn vị tiên phong sản xuất thức ăn trong ngành petfood tại Việt Nam, PetLike không chỉ ứng dụng công nghệ tiên tiến Hàn Quốc vào sản xuất mà còn xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc thú cưng toàn diện. Bên cạnh nhà máy hiện đại, PetLike còn vận hành hai showroom tại TP.HCM và Hà Nội, mang đến không gian mua sắm tiện nghi để khách hàng dễ dàng chọn lựa thức ăn, phụ kiện và các sản phẩm chăm sóc chuyên biệt. Với nền tảng công nghệ tiên tiến và tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, PetLike hướng tới việc tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho thú cưng và mở ra một chuẩn mực mới cho ngành petfood tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Petlike

- Nhà máy: Lô B6, Đường D9, Khu Công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân phước, TP.HCM

- Văn phòng/showroom: Lô I5-3a, 3b, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

- Showroom Hà Nội: NT08-195 Vinhomes Ocean Park 1, 195 Ngọc Trai 8, Gia Lâm, Hà Nội

- Hotline: (028) 3736 1333