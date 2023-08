Park Seo Joon lên tiếng về ồn ào chảnh chọe và bị sàm sỡ, hé lộ phản ứng bất ngờ từ Park Bo Young

2 tuần trở lại đây, Park Seo Joon liên tục xuất hiện ở các bài báo trên trang chủ 2 cổng thông tin Naver, Nate. Chỉ trong thời gian ngắn, nam tài tử bỗng vướng tận 2 lùm xùm thái độ, từ việc không làm theo yêu cầu của phóng viên cho tới hành động được cho là bất lịch sự với Park Bo Young. Bên cạnh đó, anh còn bị sàm sỡ công khai trong 1 sự kiện gần đây.

Tới tối 7/8, Park Seo Joon đã đăng lên fancafe tâm thư giải thích về những sự việc nói trên. Đầu tiên, nam thần sinh năm 1988 lên tiếng về việc từ chối đeo băng đô đôi cùng Park Bo Young tại sự kiện hôm 6/8, còn bắt nữ diễn viên cầm món quà fan tặng cho anh: "Theo như tôi thấy, đó là băng đô fan Park Bo Young tặng cho em ấy. Nếu tôi mà tự ý nhận món quà thì sẽ khiến bạn fan đó buồn lòng".

Park Seo Joon vừa chính thức lên tiếng về lùm xùm thái độ liên quan tới Park Bo Young

Nam tài tử She Was Pretty không đeo băng đô đôi cùng bạn diễn họ Park, khiến anh bị 1 bộ phận khán giả chê trách là chảnh chọe

Park Seo Joon cho biết thêm, Park Bo Young đã thấy có lỗi sau sự việc. Trước phản ứng bất ngờ từ bạn diễn, nam tài tử họ Park vội trấn an cô: "Lúc đó tôi nói với Park Bo Young rằng không cần xin lỗi vì em ấy chẳng làm sai chuyện gì cả. Tôi còn dặn Bo Young chỉ cần tập trung hoàn thành tốt công việc của mình là được rồi".

Ngoài ra, Park Seo Joon còn lần đầu trải lòng về việc từ chối tạo dáng hình trái tim trong sự kiện của Chanel hồi cuối tháng 7: "Theo thời gian, tôi dần cởi mở hơn với những yêu cầu tạo dáng (theo phong cách idol). Nhưng thú thật tới giờ tôi vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Vào ngày hôm đó, phía nhãn hàng cũng dặn tôi nên tiết chế trước những yêu cầu tạo dáng hình trái tim".

Trong sự kiện của Chanel cách đây không lâu, Park Seo Joon bị 1 bộ phận khán giả chỉ trích vì không làm theo yêu cầu tạo dáng từ phóng viên

Cũng trong tâm thư, tài tử She Was Pretty cũng liên tiếng về việc bị cô gái sàm sỡ tại sự kiện tuyên truyền phim Concrete Utopia vào hôm 5/8: "Tôi không biết có fan lại gần. Lúc đó tôi xoay người lại và bất ngờ thấy 1 cô gái đang ôm chầm lấy mình. Tôi ngửi thấy nồng nặc mùi rượu và tự nhủ ‘Chắc cô ấy đang nhầm lẫn gì đó rồi’. Nhân viên an ninh có mặt tại sự kiện cũng gửi lời xin lỗi nhưng tôi bảo họ rằng mình không sao".

Vào hôm 5/8, anh bị 1 khán giả nữ sàm sỡ công khai trên sân khấu

Nguồn: Koreaboo