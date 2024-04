Parasyte: The Grey - Siêu phẩm kinh dị khác xa nguyên tác vẫn đủ sức gây choáng ngợp

Chỉ sau 4 ngày phát hành, Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) đã dần được nhiều khán giả đón nhận và bước đầu dành được nhiều lời khen từ cộng đồng mê phim lẫn cả người hâm mộ bộ truyện gốc. Nội dung của bộ phim này được phát triển dựa trên câu chuyện của nhân vật chính Jeong Soo In, một cô gái suýt bị giết chết nhưng lại được cứu bởi một trong số rất nhiều ký sinh trùng xâm nhập vào Trái Đất.

Trên thực tế, câu chuyện của Jeong Soo In (Jeon So Nee) hay thế giới Parasyte: The Grey được lấy cảm hứng từ bộ manga nổi tiếng Parasyte (Ký Sinh Thú) của tác giả Iwaaki Hitoshi và được biết đến là phần ngoại truyện của bản live-action Parasyte: The Maxim của Nhật Bản. Tuy nhiên, hai phiên bản Nhật và Hàn lại có những điểm khác biệt đáng kể được đạo diễn điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với nội dung cũng như bối cảnh phù hợp với mạch phim.

Dưới đây là 3 điểm khác biệt rõ rệt nhất mà khán giả có thể chú ý đến nếu so sánh bản gốc với phiên bản ngoại truyện:

1. Thời điểm các ký sinh thú bị phát hiện

Trong cả hai phiên bản, các ký sinh thú đều đổ bộ Trái đất cùng một lúc, nghĩa là đoạn mở đầu của Parasyte: The Grey diễn ra cùng lúc với phần mở đầu trong bản gốc. Tuy nhiên, quá trình các ký sinh thú thâm nhập vào cuộc sống của con người tại Hàn Quốc so với Nhật Bản lại không giống nhau.

Trong The Grey, ngay sau khi ký sinh trùng lần đầu tiên tiếp xúc với con người, một trong số chúng đã ngay lập tức tấn công khu vực đông người và giết chết hàng chục người trước camera. Sau khi sự việc xảy ra, Chính quyền tại Hàn Quốc đã điều tra và xác định được nguyên nhân gây đứng sau những vụ thảm sát và ngay lập tức thành lập Team Grey nhưng lại đưa ra một câu chuyện khác để dân chúng không hoảng sợ.

Tuy nhiên ở trong truyện, các ký sinh thú có màn "chào sân" nhẹ nhàng hơn, dù có gây ra nhiều vụ giết người nhưng các diễn biến có phần chậm và chi tiết hơn. Nói cách khác, các diễn biến trong Parasyte: The Grey diễn ra nhanh hơn so với bản manga.

2. Team Grey

Trong bản gốc, sau khi sự tồn tại của ký sinh thú được phát hiện, một nhóm đặc vụ Nhật Bản cùng một ủy ban bao gồm các cơ quan chức năng quan đã được thành lập để điều tra loài sinh vật này nhưng không có bất kỳ đội nhóm đặc biệt nào có phương thực hoạt động giống Team Grey.

Trong khi đó, cách hoạt động của Team Grey trên bản phim trên Netflix với Choi Joon Kyung chịu chỉ đạo được miêu tả khá rõ ràng khi nhóm này chịu trách nhiệm điều tra ở mọi cấp độ và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát địa phương để truy tìm các tổ chức ký sinh thú được thành lập để cùng sinh tồn.

3. Cách "cộng sinh" của Heidi

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Parasyte: The Grey và truyện gốc Parasyte đó chính là mối quan hệ "cộng sinh" giữa các nhân vật chính và ký sinh thú của họ. Nói cách khác, cách ký sinh thú Heidi kết nối với nữ chính Soo In khác với cách mà ký sinh thú Migi và Shinichi kết nối với nhau.

Trong truyện gốc Parasyte, Migi đã thất bại trong việc chiếm lấy bộ não của Shinichi và buộc phải cùng tồn tại với vật chủ của mình. Sau một thời gian, dù giúp Shinichi mạnh hơn về mặt thể chất, Migi đa phần chỉ có thể điều khiển phần tay của vật chủ.

Tuy nhiên, với trường hợp của Heidi, ký sinh thú này đã tiến rất gần đến việc chiếm lấy bộ não của vật chủ Soo In nhưng lại thất bại vì Soo In sắp chết. Kết quả là Heidi có thể chiếm lấy hoàn toàn cơ thể của Soo In nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, không giống Migi ký sinh trên cánh tay của Shinichi, Heidi không ký sinh trên một bộ phận cụ thể nào trên cơ thể Soo In và chỉ có thể xuất hiện khi vật chủ của cô bất tỉnh. Heidi và Soo In chỉ nói chuyện trực tiếp với nhau một lần khi họ hôn mê, trong khi Shinichi và Migi có thể nói chuyện trực tiếp với nhau mọi lúc.

Nguồn: ScreenRant