The Midnight Romance In Hagwon hiện đang là tựa phim cuối tuần nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Hai tập đầu, rating phim duy trì ở ngưỡng trên 5%, một thành tích ổn đối với phim đài cáp. Xem phim, khán giả say đắm với chemistry quá tuyệt vời của cặp chính Jung Ryeo Won và Wi Ha Joon. Dù ở những tập đầu, họ chưa có nhiều tương tác thân mật, chủ yếu là những cuộc trò chuyện, những lời thả thính đầy ẩn ý nhưng đã khiến khán giả phát cuồng.

Trong phim, Jung Ryeo Won và Wi Ha Joon vào vai một cặp cô - trò trong quá khứ. Hiện tại, sau 10 năm Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) ra trường có công việc trong mơ, anh đã quyết định từ bỏ tất cả để trở thành một thầy giáo. Mục đích duy nhất của anh là dành thời gian và tâm sức để ở cạnh người mà anh yêu đơn phương nhiều năm qua - cô gáo Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won). Chuyện tình chị em tuy chẳng phải motif gì lạ lẫm trên màn ảnh Hàn nhưng bầu không khí nhẹ nhàng, lãng mạn của The Midnight Romance In Hagwon vẫn khiến người xem u mê.

Dù vào vai một cặp cô trò nhưng Hye Jin và Joon Ho chỉ chênh lệch nhau vào tuổi do Joon Ho là lứa những học trò đầu tiên trong sự nghiệp của Hye Jin, vì vậy tạo hình của họ không lệch nhau nhiều. Chính bởi thế, người xem hoàn toàn không nhận ra việc ở ngoài đời, nữ chính The Midnight Romance In Hagwon vốn dĩ hơn nam chính tới 10 tuổi. Khoảnh cách khá lớn nhưng trông họ lại quá tương xứng và đẹp đôi. Lý do có lẽ cũng bởi Jung Ryeo Won rất trẻ trung dù hiện tại cô đã 43 tuổi. Từ ảnh hậu trường đến khi lên phim, thậm chí cả khi chụp tạp chí, Jung Ryeo Won đều trông như chỉ ngang tuổi bạn diễn, thậm chí có những khoảnh khắc, nhìn cô còn trẻ hơn Wi Ha Joon.

Ở bức hình này, trông Jung Ryeo Won còn trẻ hơn Wi Ha Joon

Nhìn màn hack tuổi quá đỉnh của Jung Ryeo Won ở hiện tại, ít ai ngờ trong quá khứ, mỹ nhân họ Jung từng có thời điểm điêu đứng sự nghiệp vì nhan sắc của mình. Đó là giai đoạn năm 2015, khi cô đã làm đẹp bằng cách can thiệp dao kéo nhưng lại khiến gương mặt biến dạng, gò má hóp lại trông già đi rất nhiều. Ngày đó, chẳng ai nghĩ Jung Ryeo Won có thể lấy lại phong độ, thậm chí là thăng hạng nhan sắc ngoạn mục như hiện tại.

Jung Ryeo Won thời dao kéo lỗi

Và ở phim mới

Nguồn ảnh: tvN