Outfit ngày 1 của BLACKPINK tại Born Pink Hà Nội: Toàn bộ set solo là đồ mới, set đồ nhóm giống buổi encore ở Pháp

Jennie tiếp tục “trung thành” với phong cách balletcore của Alessandra Rich được cô tích cực lăng xê thời gian gần đây. Nữ idol đầy ngọt ngào, mỏng manh trong sân khấu You And Me và Solo khi diện bộ váy màu pastel nịnh mắt kết hợp với tất đính nơ cũng ruy-băng cài tóc dễ thương, độc đáo