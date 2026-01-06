Ông Maduro xuất hiện tại tòa án Mỹ, có phát ngôn đầu tiên

Hôm thứ Hai, ông Nicolás Maduro, tổng thống Venezuela, và vợ tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc bao gồm buôn bán ma túy và các tội danh khác, 2 ngày sau khi bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Caracas. Ông Maduro, xuất hiện với mái tóc điểm bạc, nói với thẩm phán rằng ông đã bị "bắt cóc".

"Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người ngay thẳng", ông Maduro nói sau khi Thẩm phán Alvin K. Hellerstein hỏi về lời khai của ông đối với các cáo buộc bao gồm khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine. Ông nói thêm: "Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi".

Kết thúc phiên điều trần, khi rời khỏi phòng xử án, ông Maduro nói: "Tôi là tù binh chiến tranh", bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3.

Barry Pollack, luật sư của ông Maduro cho biết ông Maduro có vấn đề về sức khỏe cần được chăm sóc, luật sư của bà Flores, vợ ông Maduro nói rằng bà bị thương nặng hơn và cũng cần được điều trị. Cả hai đều không đưa ra thông tin cụ thể.

Luật sư của Maduro, cho biết ông "không tìm cách được tại ngoại vào thời điểm này" nhưng có thể sẽ cân nhắc vào thời gian tới.

Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn về Venezuela, trong đó Tổng thư ký Guterres kêu gọi tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền của các nước.

Trong bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, do Phó tổng thư ký Rosemary DiCarlo thay mặt đọc trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, ông Antonio Guterres kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ông Guterres cũng lo lắng rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã "không được tôn trọng" trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela. Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế cung cấp nền tảng để "duy trì" hòa bình và an ninh quốc tế.