Ông hoàng đồ ăn vặt Đới Văn Quân: Từ nhân viên bán dược phẩm đến làm đồ ăn vặt, lập nên công ty giá trị lên tới 4,5 tỷ USD

Nhân viên bán dược phẩm đổi nghề, bán đồ ăn vặt

Nói đến Cổ vịt Juewei thì phải nói đến người đứng đầu, Đới Văn Quân. Đới Văn Quân, Sinh năm 1968 tại Vũ Hán , ông gia nhập Chu Châu Thiên Kim Dược Nghiệp với tư cách là nhân viên tiếp thị dược phẩm vào năm 2000, và sau đó được thăng chức làm Giám đốc Tiếp thị. Khó có thể tưởng tượng, một ngày nào đó sự nghiệp của Đới Văn Quân lại đổi thành bán cổ vịt.

Bước ngoặt cuộc đời thật không thể đoán trước, là người Vũ Hán, Đới Văn Quân luôn thích món đặc sản cổ vịt Vũ Hán, nhưng khi ra khỏi quê hương thì rất khó có thể mua được. Vì vậy, khi đi công tác, ông sẽ mang theo một ít, không chỉ để ăn mà còn để tặng cho khách hàng của mình. Không ngờ, khách hàng đã hết lời khen ngợi. Đới Văn Quân, một nhân viên kinh doanh, nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ này và quyết định chuyển nghề sang bán đồ ăn vặt cổ vịt.

Khởi nghiệp thành công nhờ lập kế hoạch khoa học

Qua nghiên cứu, ông nhận thấy cổ vịt, một loại thực phẩm có mùi thơm, có khả năng tái sản xuất cao, nếu sử dụng nhà máy trung tâm để sản xuất thống nhất thì áp dụng phân phối theo dây chuyền lạnh và sản phẩm được phân phối đến các điểm bán hàng cơ sở thì sẽ không thành công rõ ràng, mô hình nhượng quyền đã được thiết lập.

Đới Văn Quân là một doanh nhân có tư duy chiến lược tuyệt vời. Khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2005, ông đã hình dung được điều gì sẽ xảy ra sau đó 3 năm. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này và làm thế nào để phát triển sau đó. Đới Văn Quân luôn có một tầm nhìn giàu trí tưởng tượng về một tương lai chưa thực hiện được và ông biết chính xác định hướng chung của doanh nghiệp sẽ đi đến đâu.

Vì vậy, khi Juewei được thành lập, định vị tiếp thị của nó là "thương hiệu cổ vịt hàng đầu" và trong tầm nhìn hoạch định tương lai của công ty, Juewei là "một nền tảng mở cho những người sành ăn".

Đới Văn Quân đã nghiên cứu kỹ mô hình kinh doanh và tin rằng việc mở một cửa hàng nhượng quyền có thể nhanh chóng mở rộng quy mô thành công, vì vậy ông đã lấy chuỗi nhượng quyền làm chiến lược phát triển của Juewei.

Lúc này Vịt Châu Hắc đã chiếm lĩnh các thị trường xung quanh như Vũ Hán, Hồ Bắc, cổ vịt Juewei khó có thể tạo dựng được chỗ đứng ở Hồ Bắc. Nhưng ở Hồ Nam, món ăn vặt cổ vịt mới nổi lên, tiềm năng thị trường rất lớn. Đới Văn Quân đã đưa nhóm đồng nghiệp trong ngành dược của mình thành lập công ty thực phẩm Juewei ở Hồ Nam và bắt đầu con đường kinh doanh đồ ăn vặt.

Chọn hướng đi đúng đắn

Mở cửa hàng nhượng quyền là bước đệm cho sự phát triển nhanh chóng của cổ vịt Juewei. Công ty Vịt Châu Hắc đi theo con đường kinh doanh cửa hàng tự doanh, vốn có yêu cầu tương đối cao về lựa chọn địa điểm và mở cửa hàng. Vì vậy, Châu Hắc chỉ mở cửa hàng ở các thành phố cấp một và cấp hai, mà bỏ qua thị trường tại các thành phố cấp ba và cấp bốn.

Ngược lại, Juewei là cửa hàng nhượng quyền, chỉ cần đáp ứng các điều kiện cơ bản và trả phí nhượng quyền là có thể mở cửa hàng. Mô hình kinh doanh nhượng quyền này rất phổ biến với các ông chủ nhỏ ở các thành phố cấp ba và cấp bốn. Nhờ lợi thế này, Juewei mở thêm hơn 1.000 cửa hàng mới mỗi năm.

Tính đến cuối năm ngoái, số lượng cửa hàng Juewei Duck Neck là 9.915 cửa hàng, trong khi của Châu Hắc chỉ là 1.288. Với nhiều cửa hàng, Juewei của Đới Văn Quân đã mở ra một kênh thị trường và tỷ suất lợi nhuận gộp có thể đạt 40 - 50 phần trăm.

Đới Văn Quân đã làm việc trong ngành dược phẩm trong một thời gian dài, ông nhận thức sâu sắc về vấn đề an toàn thực phẩm và kiểm soát rủi ro. Ông cũng áp dụng điều này vào Juewei Food, do đó, mặc dù Juewei phát triển nhanh chóng, nhưng rất ít gặp vấn đề về an toàn thực phẩm.

Về hậu cần và chuỗi cung ứng lạnh, Juewei Foods đã xây dựng mạng lưới 'thực phẩm tươi sống chuỗi lạnh, giao hàng hàng ngày đến các cửa hàng' trên toàn quốc và các đơn hàng được đặt ngay trong ngày, sản xuất trong ngày, cung ứng trong ngày, tổng quãng đường hàng ngày của các phương tiện hậu cần dây chuyền lạnh vượt quá 80.000 km, có thể đi vòng quanh trái đất hai lần.

Juewei Foods tạo ra một "hệ sinh thái thực phẩm" thông qua việc ươm tạo dự án mới, đầu tư và sáp nhập cũng như các phương pháp phát triển mở rộng khác, đồng thời trở thành "công ty thúc đẩy thực phẩm đặc sản và phục vụ ăn nhẹ".

Ông hoàng đồ ăn vặt

Thành công của món cổ vịt Juewei đã được hưởng lợi từ sự bùng nổ của ngành sản xuất sản phẩm om (sản phẩm được chế biến trong thời gian dài với ít chất béo). Từ quy mô thị trường 20 tỷ nhân dân tệ vào năm 2010 lên quy mô thị trường 15 tỷ USD vào năm 2018, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của sản phẩm cổ vịt om là gần bằng 20%.

Thu nhập hoạt động của Juewei Food năm 2017 đạt 574,5 triệu USD, tăng 17,59% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng của công ty vượt 74,6 triệu USD, tăng mạnh 31,93% và tổng biên lợi nhuận gộp vào khoảng 35,55%. Trong kỳ báo cáo, doanh thu này đến từ 9.053 cửa hàng trong nước, trong đó các cửa hàng nhượng quyền chiếm phần lớn.

Một món cổ vịt đã khiến Đới Văn Quân, một người bán dược phẩm trở thành ông hoàng đồ ăn vặt tại đất nước tỉ dân, với tài sản 4,5 tỷ USD, ghi tên mình vào danh sách người giàu thế giới của tạp chí Forbes năm 2021. Đây quả thực là một kỳ tích kinh doanh.

