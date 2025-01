Ông bà dặn: Phòng khách ngày Tết có 4 thứ này - Bề trên thấy ưng hết ý, gia chủ ăn nên làm ra

1. Dán, treo chữ Phúc (福)

Chữ Phúc là biểu tượng của phúc lành và vận may, vì vậy trong dịp Tết, người ta thường chọn dán chữ này trong nhà, đặc biệt là ở khu vực phòng khách, với mong muốn cầu chúc sự bình an, may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Chữ Phúc có thể được dán ở nhiều vị trí khác nhau như cửa, tường hay bệ cửa sổ. Nhiều gia đình cũng chú ý đến cách dán chữ Phúc sao cho đúng, vì theo quan niệm, chữ Phúc dán đúng chiều sẽ được đặt ở cửa chính để đón tài lộc, còn chữ Phúc dán ngược chiều lại thường được chọn để trang trí ở bể cá hoặc cửa sổ, với ý nghĩa mang đến sự thuận lợi và may mắn ngập tràn.

2. Bình hoa tươi

Vào dịp Tết, không khí trong nhà sẽ thiếu đi phần tươi mới nếu không có sự xuất hiện của những đóa hoa tươi. Hoa tươi không chỉ làm bừng sáng không gian, mà còn mang đến một biểu tượng của sự sống động, may mắn và hạnh phúc cho năm mới.

Vậy nên trong ngày Tết, dù có tiết kiệm đến đâu, đừng quên trang trí vài bình hoa tươi ở phòng khách. Chúng không chỉ tô điểm không gian mà mang đến sự may mắn, giúp gia đình đón năm mới thuận lợi, an lành. Bạn có thể tham khảo để chọn những loài hoa truyền thống như hoa đào, mẫu đơn hay hoa hồng:

- Hoa đào: Tượng trưng cho tình yêu và vận may.

- Hoa mẫu đơn: Biểu tượng của sự phú quý.

- Hoa hồng: Mang ý nghĩa bình an và hạnh phúc.

3. Trái cây

Trái cây ngày Tết không chỉ là món ăn vặt trong bữa cơm đoàn viên, mà còn là biểu tượng của sự may mắn và lời chúc an lành cho năm mới. Dù là những quả ngon lành bày trên bàn, hay đĩa trái cây nhỏ xinh trong suốt đêm giao thừa, chúng đều mang một ý nghĩa sâu sắc, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình trong năm mới.

Để tạo nên không khí lễ hội, cần lưu ý chọn những loại trái cây biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc, chẳng hạn như táo, hồng, cam:

- Táo: Tượng trưng cho sự bình an, không gặp phải sóng gió.

- Hồng: Biểu tượng cho mọi sự thuận lợi, điều gì cũng như ý.

- Cam: Mang ý nghĩa "tâm nguyện thành công", mong ước mọi việc đều suôn sẻ, như ý muốn.

4. Đèn lồng, đèn màu

Những chiếc đèn lồng và đèn nhấp nháy rực rỡ sắc màu không chỉ làm bừng sáng không gian phòng khách mà còn mang đến một không khí ấm áp, vui tươi cho dịp Tết. Ngoài giá trị thẩm mỹ, những món đồ này còn tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng tối, chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng và tươi sáng.

Trang trí đèn lồng và đèn nhấp nháy không hề cầu kỳ. Bạn có thể treo đèn lồng ở những vị trí phù hợp như kệ tủ TV, cầu thang hay góc phòng để tạo điểm nhấn. Còn với đèn nhấp nháy, hãy thử quấn quanh những bình hoa, khung cửa sổ hay cây cảnh để không gian thêm phần sinh động và lấp lánh.

Nguồn: Zhiyou