Olympic Thương mại Quốc tế (ICO) chính thức tổ chức tại Việt Nam

ICO được tổ chức thường niên bởi Science Olympiad Foundation (SOF), vốn đã quá nổi tiếng trong giới học thuật. Kỳ thi này không chỉ kiểm tra kiến thức thương mại và quản trị theo sách vở, mà còn đi sâu vào cách Gen Z hiểu, phân tích và xử lý những vấn đề kinh doanh thực tế. Nói cách khác, đây không đơn thuần là một bài kiểm tra, mà là cơ hội để bạn chứng minh mình đủ bản lĩnh bước vào thế giới kinh doanh toàn cầu đầy cơ hội và cạnh tranh.

Tham gia ICO, học sinh không chỉ được nhận chứng nhận quốc tế cực giá trị – một điểm sáng giúp hồ sơ học sinh đẹp rực rỡ – mà còn được rèn luyện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng mà bất kỳ ai muốn đi xa trong lĩnh vực quản trị kinh tế cũng cần phải có. Thêm một điểm cộng nữa: Bạn sẽ được giao lưu và thi đấu cùng những bạn bè cùng đam mê trên khắp thế giới. Một trải nghiệm vừa thử thách, vừa đáng nhớ, lại mở ra vô số cơ hội mới.

Vậy ai là ứng viên chính chủ của kỳ thi này? Rất rõ ràng: ICO dành riêng cho học sinh lớp 11 và 12, đặc biệt là những bạn có định hướng theo đuổi các ngành kinh tế, quản trị, tài chính. Nếu bạn yêu thích thương mại, muốn thử thách bản thân và sở hữu một chứng chỉ quốc tế để khẳng định năng lực, thì ICO chính là chiếc vé vàng dành cho bạn.

Năm 2025, vòng quốc gia ICO sẽ diễn ra vào ngày 12/10/2025, với hạn chót đăng ký là 30/09/2025. Thí sinh sẽ thi trực tuyến, có giám sát và lệ phí là 260.000 đồng mỗi bạn. Những "chiến thần thương mại" xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào vòng quốc tế, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025, với hình thức thi tập trung theo hướng dẫn từ ban tổ chức.

Trong một thế giới mà kinh doanh toàn cầu thay đổi từng ngày, việc sở hữu kiến thức, kỹ năng và chứng nhận quốc tế sẽ là lợi thế cực lớn. ICO chính là bước đệm giúp Gen Z Việt Nam khẳng định mình không chỉ giỏi lướt điện thoại, mà còn đủ bản lĩnh "trading" và làm chủ sân chơi thương mại quốc tế.

Vậy đề thi ICO sẽ ra sao nhỉ?

Ví dụ một câu hỏi:

Question:

X is a large retailing business unit selling wide variety of consumer goods on the basis of low price appeal, wide variety and assortment, self-service and heavy emphasis on merchandising appeal. Identify X.

(A) Super market

(B) Consumer cooperative store

(C) Mail order house

(D) Chain store

Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trong kỳ thi ICO lớp 11. Câu hỏi yêu cầu học sinh nhận biết đúng loại hình đơn vị bán lẻ dựa trên mô tả đặc trưng: quy mô lớn, đa dạng hàng hóa, giá thấp, hình thức tự phục vụ và chú trọng trưng bày hàng hóa.

Mục tiêu của câu hỏi là kiểm tra khả năng nắm bắt khái niệm thương mại hiện đại, phân biệt giữa các loại hình bán lẻ (siêu thị, cửa hàng hợp tác xã tiêu dùng, bán hàng qua bưu điện, chuỗi cửa hàng). Học sinh cần dựa vào dấu hiệu then chốt trong đề để chọn đáp án chính xác.

Trong ví dụ này, đáp án đúng là (A) Super market.

Thêm một ví dụ nữa:

Question:

A machinery which costs ₫8,000,000,000 is depreciated at 6% per year using the Written Down Value Method. At the end of the three years, the total amount of depreciation will be

(A) ₫2,355,328,000

(B) ₫1,355,328,000

(C) ₫1,305,322,000

(D) ₫6,644,672,000

Đây là dạng câu hỏi tính toán trong Kế toán – Accounting, một phần quan trọng của kỳ thi ICO lớp 11. Câu hỏi yêu cầu học sinh áp dụng công thức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (Written Down Value Method) để tính tổng số tiền khấu hao của một tài sản cố định sau 3 năm.

Đây là dạng bài tập điển hình để phân loại thí sinh, vì vừa đòi hỏi kiến thức lý thuyết, vừa cần kỹ năng thực hành số học. Bạn có muốn biết đáp án không? Liên hệ ở cuối bài viết nhé!

Sau khi xem qua 2 câu hỏi mẫu – một câu về nhận diện loại hình kinh doanh bán lẻ, một câu về tính toán khấu hao tài sản – có thể thấy đề thi ICO thực sự thú vị và đa dạng. Đề không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông, mà còn gắn liền với tình huống thực tiễn trong thương mại, kinh tế và kế toán. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm học thuật hữu ích, giúp học sinh vừa rèn luyện tư duy, vừa có thêm hành trang vững chắc cho con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Đừng để cơ hội này trôi qua. Nếu bạn đang là học sinh lớp 11 hoặc 12 và muốn viết nên câu chuyện thành công của riêng mình trong lĩnh vực kinh doanh, hãy nhanh tay đăng ký. ICO chính là nơi tài năng thương mại của bạn được tỏa sáng!