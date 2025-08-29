Làm quen với đề thi Olympic Quốc tế môn Khoa học Máy tính ICSO

Trong kỷ nguyên số, công nghệ chẳng khác nào một "ngôn ngữ mới" của thế hệ trẻ. Nếu như trước đây đọc – viết – tính toán là kỹ năng nền tảng, thì nay, hiểu về công nghệ cũng quan trọng chẳng kém. Từ học tập, giải trí cho đến kết nối bạn bè, mọi hoạt động đều gắn liền với máy tính và internet. Đó cũng là lý do Olympic Khoa học Máy tính Quốc tế (International Computer Science Olympiad - ICSO) được xem là sân chơi không thể bỏ lỡ cho học sinh muốn bước vào thế giới công nghệ một cách chủ động và thông minh.

Năm nay, ICSO lần đầu tiên được tổ chức chính thức tại Việt Nam bởi Tiim Group - đối tác độc quyền của Tổ chức Science Olympiad Foundation (SOF). Dành riêng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10, kỳ thi gồm hai vòng: Vòng Quốc gia và Vòng Quốc tế. Cả hai vòng đều thi online. Toàn bộ kỳ thi diễn ra bằng tiếng Anh, giúp học sinh rèn luyện ngoại ngữ song song với kiến thức công nghệ. Nội dung thi cũng không hề khô khan, mà xoay quanh các chủ đề quen thuộc trong đời sống số: ứng dụng, internet, phần mềm, mạng xã hội, bảo mật… khiến học sinh vừa học vừa thấy gần gũi.

Điều khiến ICSO trở thành "must-join" trong năm 2025 chính là loạt lợi ích mà nó mang lại. Đây không chỉ là kỳ thi giúp học sinh khơi dậy đam mê công nghệ, mà còn là cách để các bạn nhỏ củng cố kiến thức thực tế, phát triển tư duy phản biện, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề – những kỹ năng sống còn trong thế kỷ công nghệ. Hơn thế nữa, mỗi thí sinh đều có cơ hội sở hữu chứng chỉ uy tín quốc tế do SOF cấp, được công nhận rộng rãi toàn cầu. Và dĩ nhiên, cơ hội giao lưu cùng bạn bè quốc tế, tranh tài trên một sân chơi trí tuệ tầm cỡ, cũng là trải nghiệm "có một không hai" để học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu tự tin và bản lĩnh.

Nếu bạn còn băn khoăn đề thi ICSO trông thế nào thì hãy thử làm quen với một ví dụ siêu thú vị. Đây là một câu hỏi lớp 3:

Đáp án: (A) Social networking (Logo "X" – ứng dụng mạng xã hội).

Hình ảnh đưa ra chính là logo X quen thuộc, đáp án đúng tất nhiên là "social networking" – mạng xã hội. Nghe thì đơn giản, nhưng những câu hỏi như vậy giúp học sinh sớm hình thành tư duy nhận biết, phân loại và phân tích, thay vì chỉ học thuộc lòng lý thuyết.

Hoặc một ví dụ khác - Một câu hỏi trong đề thi ICSO lớp 8 khiến nhiều bạn thích thú:

"What will come in the place of (X) and (Y) in the given diagram with respect to project cycle in AI?"

Biểu đồ đưa ra mô hình chu trình dự án AI gồm các bước: Problem Scoping → Data Acquisition (X) → Data Exploration → Modelling → Evaluation (Y).

Đáp án đúng là: (A) X = Data Acquisition, Y = Evaluation

Những câu hỏi dạng này giúp học sinh lớp 8 làm quen với quy trình phát triển trí tuệ nhân tạo – một lĩnh vực đang định hình tương lai. Không chỉ kiểm tra kiến thức, ICSO còn khơi gợi tư duy hệ thống, logic và ứng dụng thực tế trong công nghệ AI.

Để chuẩn bị tốt cho ICSO, học sinh cũng nên bỏ túi một số từ vựng "must-know" của giới công nghệ như:

- Browser – trình duyệt

- Download / Upload – tải xuống / tải lên

- Password / Username – mật khẩu / tên đăng nhập

- Shortcut key – phím tắt

- Search engine – công cụ tìm kiếm

- Firewall – tường lửa bảo mật

- Spam – thư rác

- Cloud storage – lưu trữ đám mây

Vừa học tiếng Anh, vừa mở rộng vốn hiểu biết công nghệ – quả là một công đôi việc.

Điều thú vị là ICSO không chỉ nhận được sự hào hứng từ học sinh mà còn cả phụ huynh và thầy cô. Bạn Lê Hà Minh Anh, học sinh lớp 5 (Hà Nội) chia sẻ: "Em thích máy tính lắm. Lần đầu nghe về ICSO, em thấy vừa học vừa thi siêu vui. Em muốn thử!"

Ở góc nhìn phụ huynh, chị Hoa - mẹ của bé Hùng Quân (lớp 4, TP.HCM) thừa nhận: "Ban đầu nghe thi quốc tế bằng tiếng Anh thì hơi lo, nhưng tìm hiểu mới thấy nội dung thiết thực. Vừa rèn tiếng Anh, vừa học công nghệ, con hứng thú hơn hẳn."

Còn thầy Lê Quốc Nam, giáo viên Tin học tại Đà Nẵng thì nhấn mạnh: "Điểm hay là ICSO không bắt học sinh học vẹt lý thuyết, mà giúp các em tiếp cận kiến thức gần gũi đời sống, từ app, mạng xã hội cho tới các công cụ online. Đây chính là bước đệm tuyệt vời để học sinh Việt bắt kịp thế giới."

Có thể nói, ICSO 2025 không chỉ là một kỳ thi học thuật, mà còn là hành trình khám phá bản thân và rèn luyện tư duy trong kỷ nguyên số. Với sự thuận tiện khi tổ chức ngay tại Việt Nam, học sinh có thể dễ dàng đăng ký, tiết kiệm chi phí và tiếp cận chuẩn thi quốc tế mà không phải đi đâu xa. Đây chắc chắn là cơ hội mà thế hệ học sinh Việt Nam không nên bỏ lỡ.

Deadline đăng ký: đến hết 30/09/2025. Nếu bạn cũng muốn thử sức ở một sân chơi công nghệ toàn cầu, thì còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay hôm nay? Đăng ký ngay tại https://vnolympiad.com hoặc hotline hỗ trợ: 0949-111-566.