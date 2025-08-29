IELTS Prize 2025 không phải giải thưởng cho “con nhà người ta”, mà là cho những người dám biến nỗ lực thành cảm hứng

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, IELTS Prize đã trở thành bệ phóng ước mơ, mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn cho hàng trăm cá nhân xuất sắc tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Giữ vững tinh thần ấy, IELTS Prize 2025 mở rộng đối tượng tham gia, linh hoạt trong tiêu chí đánh giá và đặc biệt tìm kiếm những câu chuyện truyền cảm hứng trên hành trình chinh phục IELTS, Hội đồng Anh mong muốn IELTS không chỉ dừng lại ở những điểm số trên tấm bằng, mà trân trọng mọi nỗ lực, những cột mốc đầy ý nghĩa mà các thí sinh sẵn sàng chia sẻ trên hành trình chinh phục IELTS.

Sau hơn 3 tháng diễn ra sôi nổi, IELTS Prize 2025 đã tìm ra 15 gương mặt truyền cảm hứng – trở thành một phần của thế hệ IELTS Inspirers. Dưới đây là câu chuyện của 5 cá nhân tiêu biểu nhất – đại diện cho tinh thần của giải thưởng năm nay.

5 gương mặt – 5 hành trình khác biệt

Giờ đây, khi làm công việc của một người sáng tạo nội dung, An đã tự tin chia sẻ những tips học IELTS theo những cách rất dễ hiểu, để tạo thêm động lực cho những bạn trẻ mới chạm ngõ chứng chỉ này. Bởi anh hiểu rằng: Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Với An, IELTS đã trở thành "microphone" để anh lan toả năng lượng tích cực và khích lệ những ai từng sợ tiếng Anh giống mình.

5.5 IELTS với nhiều người có thể là một mức điểm an toàn. Nhưng với Ngọc, đây chính là kết tinh của những tháng ngày Ngọc lặng lẽ nỗ lực – từ những buổi tối muộn bên sách vở, đến những giờ học tranh thủ sau ca làm. Đó là tấm vé mở ra cánh cửa để cô tiến gần hơn ước mơ trở thành một giáo viên tương lai, gieo hạt tri thức vào tâm hồn trẻ thơ, tiếp tục đưa các em tiến xa hơn với sự kiên trì, chăm chỉ – như chính cô đã làm được.

Linh đã trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em và là tình nguyện viên hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế tại Hà Nội – những công việc gần như cần dùng ngoại ngữ "full time".

Với Linh, IELTS đã không chỉ là cánh cửa nghề nghiệp, mà còn là tấm vé giúp cô kết nối và lan tỏa giá trị văn hoá nước nhà tới bạn bè quốc tế.

Sắp tới, My sẽ bước vào hành trình mới với ngành Truyền thông Đa phương tiện tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong hành trang ấy, IELTS chính là "tấm bản đồ" định hướng con đường, dẫn lối cô khám phá thế giới rộng lớn, tự tin chinh phục những cột mốc mới – không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống.

Quân vốn là một người hướng nội, quen với việc âm thầm nỗ lực hơn là đứng trước đám đông; thế nhưng, khi cơ hội tham gia IELTS Prize 2025 đến, anh đã chọn bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử thách chính mình. Và với anh, việc dám kể câu chuyện học tiếng Anh của mình chính là cách lan tỏa thông điệp: Học vì cộng đồng, học để làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội.

Mỗi hành trình là một ngọn lửa

IELTS Prize 2025 một lần nữa khẳng định thông điệp: IELTS không chỉ dừng lại ở điểm số, mà là hành trình dũng cảm vượt qua chính mình. Mỗi chặng đường đều là một ngọn đuốc rực rỡ được thắp lên từ chính những ước mơ, sự bền bỉ và nỗ lực từng ngày. Nếu như bạn cũng đang hoặc sắp trở thành một thành viên của "đoàn chinh phục ngọn núi IELTS", đừng ngần ngại để bản thân được lăn xả, học hỏi hết mình, vì biết đâu, sau này khi có cơ hội nhìn lại, bạn sẽ rất tự hào vì câu chuyện của mình có thể trở thành động lực dành cho ai đó.

Hội đồng Anh luôn trân trọng và ghi nhận nỗ lực của mỗi thí sinh, dù họ đang ở bất kỳ điểm nào trong hành trình chinh phục IELTS.

Mỗi hành trình lớn đều bắt đầu từ một bước đi nhỏ. Đừng ngần ngại "kết bạn" với IELTS cùng Hội đồng Anh , dù là những bước đầu tiên, để bạn sẵn sàng mở ra cơ hội học tập, làm việc và kết nối không giới hạn trên toàn thế giới.