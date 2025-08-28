“Bảo tàng ký ức” - điểm check-in 2/9 gây sốt giữa lòng Hà Nội

Khi những sắc đỏ rực rỡ bắt đầu phủ kín các con phố Hà Nội, bạn có thể bất ngờ bắt gặp một không gian cực kỳ đặc biệt nằm ngay tại khu vực cổng trường Mầm non và Tiểu học của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính). Nơi đây được ví như một "bảo tàng ký ức sống động" – ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc qua lăng kính sáng tạo, hiện đại, truyền cảm hứng và rất biết chiều lòng giới trẻ.

Điểm check-in thu hút giới trẻ tại KĐT Trung Hòa-Nhân Chính

Không gian ký ức – 80 năm tự hào Việt Nam

Ấn tượng đầu tiên là sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa phố, cùng bản đồ Việt Nam in đậm chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, như một tuyên ngôn đầy tự hào về đất nước. Đi kèm là những khẩu hiệu mạnh mẽ như: "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", "Tôi yêu Việt Nam", "Từ trang sử hào hùng đến ước mơ vươn xa".

Background vừa chất, vừa truyền cảm hứng lịch sử rất hợp để check-in dịp này

Không gian xung quanh được phủ kín bằng các pano tư liệu lịch sử khổ lớn, tái hiện sinh động không khí Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh đầu tiên. Mọi chi tiết được thiết kế tỉ mỉ, không chỉ khơi gợi cảm hứng lịch sử mà còn khiến nơi đây trở thành background cực chất cho người trẻ Hà Nội.

Check-in là có ảnh đẹp

Dù là học sinh, phụ huynh hay người đi đường, ai cũng như được níu chân lại bởi không gian thấm đẫm tinh thần dân tộc, để rồi không quên ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ.

Tại Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, bài học lịch sử không còn nằm trong sách vở

Với mong muốn biến không gian quanh trường học thành một lớp học lịch sử sống động, Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo cách đặc biệt và đầy sáng tạo. Không còn là những trang sách giáo khoa khô khan, những câu chuyện lịch sử trở nên hiện hữu sống động trên từng mảng tường, pano, sắc màu – nơi mỗi góc nhỏ đều chứa đựng một phần ký ức dân tộc.

Mỗi góc nhỏ đều chứa đựng một phần ký ức dân tộc.

Học sinh từ Mầm non đến THPT của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ được hòa mình vào chuỗi hoạt động ý nghĩa, giàu bản sắc dân tộc: khoác lên áo cờ đỏ sao vàng, tham gia diễu hành, quan sát tư liệu lịch sử, lắng nghe những câu chuyện hào hùng. Những ánh mắt chăm chú, những bước chân nghiêm trang, những nụ cười tự hào đã biến bài học về độc lập – tự do – hạnh phúc trở thành một trải nghiệm khó quên, chạm đến trái tim hơn bất kỳ trang sách giáo khoa nào.

Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ check-in tại triển lãm

"Chúng tôi mong muốn không chỉ truyền đạt cho các em kiến thức để có thể trở thành những công dân toàn cầu, mà quan trọng hơn là giúp các em tìm hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước bằng những bài học giản dị, gần gũi mỗi ngày" – thầy Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thái Tổ chia sẻ.

Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ, với mô hình từ Mầm non đến THPT, nằm tại trung tâm Thủ đô, đã và đang khẳng định mình là một trong những đơn vị giáo dục ngoài công lập có tầm nhìn nhân văn – hiện đại – tiên phong.

Nếu bạn đang tìm một nơi để cảm nhận không khí Quốc khánh 2/9 theo cách vừa "trendy", vừa ý nghĩa, thì "bảo tàng ký ức" tại Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ chính là điểm đến không thể bỏ lỡ.

Địa điểm:

Cổng trường Mầm non và Tiểu học Lý Thái Tổ thuộc Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Số 2 Nguyễn Thị Thập và 56 Nguyễn Thị Định, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

Cùng khám phá thêm về Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tại:

Website: www.lythaito.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/HethonggiaoducLyThaiTo/.

