Hóa game thủ tiếng Anh cùng Olympic IEO 2025

Thi Olympic tiếng Anh mà vui như chơi game? Nghe vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục!

Hãy tưởng tượng thay vì ngồi học ngữ pháp khô khan, bạn được bước vào một "map game" với 4 màn thử thách. Màn đầu tiên kiểm tra vốn từ và cấu trúc (Word and Structure Knowledge), giống như một level cơ bản để khởi động. Tiếp theo là phần đọc hiểu (Reading), nơi bạn phải đọc nhanh và chính xác mà vẫn nắm trọn ý nghĩa. Đến phần viết và nói (Spoken and Written Expression), bạn được thoải mái sáng tạo, giống như đang livestream chia sẻ quan điểm trước khán giả. Và cuối cùng, phần nâng cao (Achievers Section) chính là nơi để bạn bung hết sức mạnh, thể hiện khả năng tư duy bằng tiếng Anh ở level cao nhất. Thi mà giống như "chơi game" thì còn gì thú vị hơn, đúng không?

Cảm giác vừa thi vừa chinh phục chắc chắn khiến bạn thấy tiếng Anh không còn là áp lực, mà là một cuộc chơi trí tuệ cực chất.

Ban tổ chức đang có mặt tại cổng một ngôi trường liên cấp xịn sò tại TPHCM để phỏng vấn các bạn học sinh "Tại sao bạn đăng ký thi IEO?". Một bạn lớp 7 sẽ hào hứng nói: "Mình muốn thử cảm giác làm gamer tiếng Anh, thay vì bị gọi là mọt sách." Trong khi đó, một anh lớp 12 lại nhìn xa hơn: "IEO có phần Speaking & Writing xịn lắm, khác hẳn mấy bài test ở lớp. Đây là cơ hội để mình nâng cấp bản thân trước khi du học." Nghe thôi đã thấy háo hức rồi.

Để bạn dễ hình dung, thử nghía qua một số câu hỏi mẫu. Với học sinh lớp 4, đề có thể hỏi:

Which word does NOT belong to the group?

A. Apple

B. Banana

C. Chair

D. Orange

Hint: Đừng để trái cây "ngồi nhầm lớp" nha!

Còn với học sinh lớp 12, độ khó lên hẳn, đề có câu hỏi:

Choose the sentence that best expresses the meaning: "If it hadn’t rained yesterday, we would have gone hiking."

A. We went hiking yesterday despite the rain.

B. It rained yesterday, so we didn’t go hiking.

C. We didn’t go hiking yesterday because it might rain.

D. If it rains tomorrow, we will go hiking.

Hint: Đây chính là level "Boss cuối" đỉnh cao.

Ngoài kỹ năng suy luận, giải quyết vấn đề, muốn "qua ải IMO" thì ngoài kỹ năng, bạn còn cần vốn từ vựng chắc tay như vũ khí để chiến game. Một số từ khóa thường gặp xoay quanh chủ đề trường học như subject, assignment, presentation, deadline, curriculum. Với chủ đề môi trường, những từ pollution, renewable energy, conservation, deforestation, sustainable luôn xuất hiện. Công nghệ lại mở ra loạt từ nghe rất xịn như artificial intelligence, virtual reality, cybersecurity, algorithm, innovation. Còn nếu thi vào phần giao tiếp, cảm xúc, hãy nhớ confident, curious, frustrated, encourage, inspire. Bí kíp nhỏ: Mỗi ngày học 5 từ mới kèm ví dụ, đến ngày thi bạn sẽ cảm giác như mình được nâng cấp lên hẳn.

Thi IMO có khác gì so với bài kiểm tra ở lớp?

Ở lớp, đề kiểm tra thường chỉ xoay quanh những câu hỏi quen thuộc, mục tiêu chính là… lấy điểm cho qua môn. Cảm xúc thì không có gì mới mẻ, nhiều khi còn hơi chán. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là một con số trong sổ điểm.

Trong khi đó, IEO lại khác hẳn. Đề thi mang tầm quốc tế, khiến bạn phải căng não nhưng lại cực vui vì được thử sức. Mục tiêu không chỉ là điểm số mà còn là cơ hội khẳng định bản thân, lấy danh tiếng và được vinh danh xứng đáng. Và thay vì tờ giấy kiểm tra bình thường, bạn nhận về chứng nhận quốc tế – một điểm sáng giúp hồ sơ thêm rực rỡ.

So với những bài kiểm tra tiếng Anh ở lớp vốn toàn điền từ, viết lại câu hay học thuộc lòng, IEO mang đến trải nghiệm mới lạ hơn hẳn. Ở đây, bạn đọc nhanh như lướt feed, viết freestyle và nói chuyện tự nhiên như đang mở livestream. IEO chính là nơi bạn thực sự nâng cấp level tiếng Anh của mình.

Tóm lại, IEO không phải một bài kiểm tra, mà là cơ hội để bạn thực sự tỏa sáng.

Cô Hoàng Quy, giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh đã chia sẻ: "Các em đừng coi tiếng Anh chỉ là một môn học để lấy điểm. Ngôn ngữ là chiếc cầu, và mỗi kỳ thi quốc tế như IEO chính là cơ hội để bước ra thế giới. Điều tuyệt vời không chỉ là kết quả, mà là hành trình các em nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ. Hãy coi đây là sân khấu để tỏa sáng, chứ không phải phòng thi đầy áp lực." Lời nhắn ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn tham gia các kỳ thi Olympic Tiếng Anh - tưởng khó mà dễ không tưởng.

Đừng ngần ngại, bởi thi IEO không chỉ là cơ hội thử thách mà còn là hành trình để bạn thấy mình tiến bộ từng ngày.