Old Skool™ biểu tượng kinh điển định hình tương lai

Để thể hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa mà Old Skool đại diện, Vans đã hợp tác với Vans Skate Team, bao gồm Etienne Gagne, Basral Graito, Nelly Morville và Zion Wright, cùng những nghệ sĩ mang đậm chất "Off The Wall" như The Paranoyds, Voice of Baceprot, Little Simz và Hi-Tech. Mỗi cá nhân mang đến một câu chuyện riêng và khi âm nhạc kết hợp với trượt ván, họ tạo nên bản nhạc Aquarius Baby lan tỏa nguồn năng lượng mới, khẳng định mạnh mẽ tinh thần tự do và sáng tạo mà Vans mong muốn truyền tải qua chiến dịch lần này.

Đẩy mạnh chiến dịch Feel Something New, Vans giới thiệu hai dòng sản phẩm nổi bật: Premium Old Skool và Skate Old Skool™ 36+ – đại diện cho tinh thần nguyên bản kết hợp cùng cải tiến hiện đại. Nếu Premium Old Skool Music Collection đại diện cho những cột mốc văn hóa trong lịch sử âm nhạc, thì Skate Old Skool 36+ lại mang đến những đổi mới tiên tiến nâng cao hiệu suất trượt ván, sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ skater ngày nay.

BST Premium Old Skool Music tái hiện dấu ấn Old Skool qua các thời kỳ âm nhạc khác nhau. Mỗi thiết kế mang đậm tinh thần táo bạo và sáng tạo – từ punk, hardcore thập niên 70–80, đến Y2K, Warped Tour và hip-hop underground. Phối màu rực rỡ trên nền đế cao su gợi nhắc sự phát triển của hip-hop đường phố và văn hóa sneaker. Hai phiên bản đều được nhấn nhá bằng kiểu dáng và màu sắc đậm chất âm nhạc – như cách giai điệu hòa quyện với trượt ván: tự do, phóng khoáng, đầy cá tính.

Khác với Premium, Skate Old Skool™ 36+ mang đến cú chạm tinh tế giữa quá khứ và hiện tại – tái hiện mẫu Style 36, đôi giày đầu tiên mang theo biểu tượng Sidestripe™ huyền thoại. Với thiết kế được nâng cấp từ lưỡi giày có đệm, phần mũi gọn hơn, cùng các công nghệ như DURACAP™, SICKSTICK™, POPCUSH™, đôi giày mang lại sự bền bỉ, linh hoạt và cảm giác kiểm soát tuyệt đối trên ván trượt.

Trong lần cải tiến này, Vans tinh chỉnh lưỡi có đệm và rút gọn phần mũi giày, kết hợp với công nghệ DURACAP™ gia cố các điểm chịu mài mòn, tăng độ bền và tối ưu hóa sự linh hoạt, ổn định cho từng hoạt động - đặc biệt phù hợp với skater thường xuyên trượt ván. Không thể bỏ qua đế cao su SICKSTICK™ và họa tiết waffle đặc trưng, mang đến độ bám chắc chắn, kiểm soát chuyển động tốt hơn. Hoàn thiện trải nghiệm, POPCUSH™, giảm chấn động khi tiếp đất và hỗ trợ đàn hồi, giúp mỗi cú đáp trở nên mượt mà, thoải mái hơn.

Dù Old Skool đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, nó vẫn giữ được linh hồn của tinh thần underground – nơi những cá nhân dám thử nghiệm và sáng tạo không ngừng. Thông qua Feel Something New, Vans không chỉ kể lại câu chuyện di sản – mà còn mở ra hành trình mới, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích khám phá chính mình, tự do thể hiện và sẵn sàng để cảm nhận điều gì đó mới mẻ.

Premium Old Skool và Skate Old Skool™ 36+ đã có mặt tại các cửa hàng Vans trên toàn quốc và Vans Vietnam Official Store tại Shopee, cùng đại lý phân phối chính hãng độc quyền Sneaker Buzz. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tạo ra những trải nghiệm thời trang độc đáo cùng Vans trong chiến dịch "Feel Something New"!