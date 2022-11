"O Sen" Ngọc Mai trải lòng sau 2 tuần "làm người nổi tiếng"

Giành ngôi vị Quán quân The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, Ngọc Mai trở thành cái tên được khán giả quan tâm. Cô chia sẻ sau 2 tuần đăng quang: "Thế là đã 2 tuần O Sen kết thúc hành trình, và trở về nhân dạng là Ngọc Mai. 2 tuần qua là 2 tuần rất biến động mà trong đời Mai chưa bao giờ trải qua: Làm 'người nổi tiếng' - nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nhiều clip cũ ngày xưa không ai thèm xem cũng đồng loạt được 'đào' lại, thành ra 'ủa sao cô này cứ xuất hiện hoài dị ta? Ghét!'. Lúc làm O Sen thì thấy vui, giờ thì… vân vân và mây mây".

Nữ ca sĩ tâm sự, những người yêu mến thì sẽ mừng cho cô, còn những người ghét thì “bội thực sự xuất hiện của cô này, bắt đầu thấy khó ưa”.

"Tin O Sen chảnh, khó gần bắt đầu xuất hiện. Ngọc Mai nói nhiều, Ngọc Mai thù dai, Ngọc Mai kể lể quá khứ… Mai đọc không sót comment nào, và đã dành nhiều thời gian chiêm nghiệm, nghĩ suy, soi lại chính mình. Số cuộc hẹn cho các mối quan hệ truyền thông không thể sắp xếp hết được. Gặp nhau, cởi mở hết lòng hay trả lời những câu nhạt nhẽo công thức, hàng nghìn thứ mà một cô nghệ sĩ nhỏ xíu này chưa bao giờ có kinh nghiệm", cô viết.

Về việc chia sẻ kỷ niệm bị đồng nghiệp nổi tiếng xem thường nhiều năm trước, Ngọc Mai nói, cô kể ra không phải với lòng thù hận, mà là sự biết ơn: "Khi bạn chưa đẹp, chưa nổi tiếng, chưa là ai thì việc bị coi thường cũng không nên trách cứ họ, mà hãy xem đó là động lực để cố gắng. Nếu góc nhìn cho đó là 'thù dai' thì cũng nên ghi nhận để cố gắng sửa mình nhiều hơn. Giới trí thức vẫn hay nói về việc dừng phán xét, dừng bạo lực ngôn từ, ngừng lại một nhịp trước khi lên tiếng... nghĩ cũng buồn cười, cười như điệu cười trong Túy âm mà mình đã tiên đoán! Bao nhiêu người thực sự đã làm được?".

O Sen tâm sự, dù nổi tiếng nhưng cô vẫn mãi là một cô giáo làng.

"Thực ra Mai bao năm qua vẫn luôn ngụp lặn trong bùn, ngày ngày đi dạy, chẳng ai nhớ tới cả. Hiệu ứng truyền thông của giải quán quân, những hào quang đang có này cũng chỉ là phù hoa, 'cũng sẽ chìm trôi' như Mai đã hát tối qua, rồi sẽ tan biến khi có sự kiện, nhân vật hot hơn. Mùa 2 lại tới, những gameshow khác lại ra đời. Một kỷ niệm đẹp ghi dấu ở giai đoạn này, khiến lần đầu được nhiều người yêu kẻ ghét đến vậy, há cũng vui và thấu cảm hơn những học trò của mình!

Mai vẫn là cô giáo làng, may mắn giờ là ca sĩ được mọi người biết một chút, chẳng có chi mà thay đổi, sẽ luôn an trú trong ngôi nhà an yên của chính mình trước miệng đời, bão tố ngoài kia. Mình tự ngẫm nghĩ câu: 'Bạn sẽ chỉ thấy điều mà tâm bạn muốn thấy'. O Sen Ngọc Mai vẫn luôn biết ơn tất cả mọi người, dù là duyên khởi nào khiến bạn đã quan tâm, comment, chê bai, chỉ trích hay yêu thương Mai. Xin biết ơn, biết ơn và biết ơn", nữ ca sĩ trải lòng.

Ngọc Mai sở hữu chất giọng Coloratura Lirico Soprano (nữ cao trữ tình màu sắc), bắt đầu học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện Âm nhạc Huế và tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc chuyên nghiệp vào năm 2006. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM, đến năm 2010 tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2013, Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc cũng tại Nhạc viện TP.HCM.

Cô đã có 10 năm công tác tại Nhạc viện TP.HCM với vai trò giảng viên. Quãng thời gian 2015-2016, Ngọc Mai giữ chức vụ Trưởng đoàn ca Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen. Cô hiện là thành viên của nhóm nhạc Mặt trời mới, từng tham gia vào nhóm bè Cadillac.

Ngọc Mai có tổ ấm hạnh phúc bên phu quân là NSƯT Quốc Nghiệp và 2 người con. Cả hai thường không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống của gia đình nhỏ đến công chúng.