Jun Vũ khiến Apink ngỡ ngàng khi tiết lộ từng đóng vai diễn của bà xã Tae Yang

Trong tập 2 "Tripmate: Who are you", ba cô gái là Yoon Bomi và Kim Namjoo nhóm Apink và Jun Vũ tiếp tục có những khám phá mới trong hành trình của mình tại Hàn Quốc, trải nghiệm đời sống của người dân địa phương ở huyện Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang.

Jun Vũ khiến 2 thành viên Apink bất ngờ khi giới thiệu là diễn viên từng đóng phim "Sunny" bản Việt ("Tháng năm rực rỡ") và vào vai "hoa khôi" của trường học giống Min Hyo Rin. Đáp lại, Bomi và Namjoo đều công nhận vai diễn phù hợp với Jun Vũ vì cô có vẻ ngoài mong manh.

Min Hyo Rin đã đảm nhận vai "hoa khôi" trong bản Hàn.

Bên cạnh đó, Bomi và Namjoo trở nên hào hứng khi biết cô bạn Việt Nam hứng thú với nhạc Kpop. Jun Vũ biết ca khúc "Next level" của aespa và thực hiện động tác vũ đạo nổi tiếng của bài hát này. Cô còn biết Dilemma vì từng nghe qua tại các cửa hàng cà phê Việt Nam nhưng không biết ai là người hát. Lúc này, Bomi và Namjoo mới nhận đây là ca khúc của Apink và tỏ ra vui mừng khi nhóm vẫn được nhiều người yêu mến và biết tới.

Bomi và Namjoo bất ngờ vì bài hát của Apink được bật nhiều tại các cửa hàng cà phê ở Việt Nam. Các cô gái hài hước đùa rằng nhóm có thể Việt tiến.

Jun Vũ hòa nhập nhanh chóng với chương trình khi Bomi và Namjoo có nhiều trò chơi để thử thách cô. Biết Jun Vũ là diễn viên ắt hẳn từng quay cảnh hành động, Bomi mong muốn cô bạn Việt Nam thử sức mạnh với những miếng gỗ ép. Jun Vũ thực hiện các động tác đá chân rất thuần thục và gọn gàng. Tấm gỗ ép không làm khó được cô. Để tăng độ khó, Bomi yêu cầu Jun Vũ đá xoay vòng ở độ cao mới. Tuy nhiên cô nàng không may trật nhịp và trúng vào tay của Bomi.

