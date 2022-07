Jun Vũ không sợ xấu khi tham gia truyền hình thực tế

Thời gian qua, Jun Vũ nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện bên cạnh 2 thành viên Apink để cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Tripmate: Who Are You" của Hàn Quốc.

Jun Vũ bên cạnh Namjoo và Bomi

Theo format của "Tripmate: Who Are You", các nghệ sĩ tham gia sẽ không được biết trước về chuyến đi trải nghiệm thú vị này. Ngay đến cả 2 thành viên Apink là Namjoo và Bomi cũng không biết họ sẽ đồng hành với ai.

"Nhưng 2 bạn ấy là người thiết kế chuyến đi này rồi nghĩ xem người mình sắp gặp sẽ thích cái gì. Namjoo và Bomi cũng không hề nhận được gợi ý nào. Nếu có, chắc 2 bạn chỉ biết khách mời là nữ thôi vì lúc nhận được hộp quà của Namjoo và Bomi, Jun mở ra và trong đó có một món đồ sơn mài khắc tên Apink và đầm. Nói chung, mọi thứ đều được giữ bí mật" - Jun Vũ kể.

Từng xem vài chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc, Jun Vũ cho rằng lần đi ghi hình này sẽ rất vất vả nên cô đã chuẩn bị tinh thần mò cua, bắt ốc và làm đủ thứ trên đời. Do đó, nữ diễn viên màn theo rất nhiều đồ, đến tận 3 vali để nếu có sự cố vẫn không bị lúng túng, gây ảnh hưởng đến ekip.



"Giống như Namjoo và Bomi, Jun cũng không biết bạn đồng hành của mình là ai, sở thích ra sao hay cá tính thế nào để chuẩn bị. Ngày đầu tiên sang Hàn Quốc, Jun vẫn chưa được gặp 2 bạn Apink mà chỉ có ekip chương trình. Jun có một ngày thoải mái để đi chơi, shopping,... nên đoán là ban đầu vui vẻ như vậy thì sau sẽ bị hành dữ lắm" - nữ diễn viên nhớ lại. Jun Vũ cũng khẳng định, cô không hề sợ xấu như mọi người vẫn nghĩ nên rất thoải mái khi tham gia truyền hình thực tế, nữ diễn viên cực kì hào hứng.

Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng 3 cô gái rất hợp tính. Thậm chí, Jun Vũ còn hài hước bảo rằng cả 3 đã hợp lại thành một… "cái chợ đa ngôn ngữ" vì lúc nói tiếng Hàn, lúc sử dụng tiếng Anh.

Jun Vũ xinh tươi tại Hàn Quốc

Nữ diễn viên chia sẻ: "Namjoo và Bomi rất dễ gần, không giữ hình tượng gì cả mà ngược lại rất thoải mái. Ban đầu, Jun nghĩ idol Hàn Quốc sẽ rất giữ hình ảnh vì họ nổi tiếng ở nhiều nước nhưng Namjoo và Bomi nói với Jun rằng họ thích sự thoải mái, không giữ hình tượng nên luôn sẵn sàng, lăn xả chơi hết mình".

"Tripmate: Who Are You" là chương trình truyền hình thực tế do Hàn Quốc sản xuất mà ở đó, các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ đến từ quốc gia khác trong khu vực châu Á trải nghiệm một chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Tham gia chương trình, Jun Vũ sẽ cùng 2 thành viên Apink tham quan chợ truyền thống, thưởng thức các món ăn đường phố, ăn uống cùng nhau, trải nghiệm làm món ăn Việt - Hàn./.

Ảnh: Internet