O Sen Ngọc Mai đáp trả đanh thép khi bị tố hát chưa xin phép, ông xã Quốc Nghiệp cũng có động thái bảo vệ "nóc nhà"!

Trưa 23/12, nữ ca sĩ/ nhạc sĩ Xesi bất ngờ đăng tải trên MXH một tâm thư khá dài với nội dung thể hiện sự bức xúc của cô khi ca khúc Tuý Âm bị O Sen Ngọc Mai trình diễn mà chưa xin phép. Thậm chí, cô còn cho rằng Ngọc Mai đã làm sai lệch đi ý nghĩa lời bài hát do Xesi chắp bút. Bài đăng khiến MXH xôn xao khi trước đó, ca khúc Tuý Âm là một trong những bài hát làm nên tên tuổi Ngọc Mai tại chương trình The Masked Singer với thân phận mascot O Sen.

Tối cùng ngày, Ngọc Mai cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về ồn ào diễn ra cả ngày qua. Mở đầu bài đăng, cô cho biết quả thật đã nhận được email từ Xesi và đã hồi đáp để có phương hướng giải quyết nhưng không nhận được câu trả lời: “Sau khi nhận được ý kiến của tác giả Xesi về việc sử dụng ca khúc Tuý Âm, Ngọc Mai xin phép có đôi dòng vì bạn đã nhắc đích danh nên mình phản hồi như sau: 'Mai đã nhận được mail phản ánh từ tác giả. Trong mail, Xesi bày tỏ sự bất bình vì Mai trình diễn ca khúc Tuý Âm ở một vài sự kiện và đêm diễn đã không xin phép Xesi. Phản ứng đầu tiên của Mai là xin lỗi tác giả và bày tỏ cảm giác áy náy vì đã khiến tác giả có những cảm xúc này. Dù có giải thích, Mai vẫn nhận lỗi về phía bản thân trong email, rằng Mai xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc này, cũng mong Xesi đề xuất hướng giải quyết phù hợp'.

Hôm nay thấy Xesi không phản hồi mà lại đăng thông tin rằng 'NGỌC MAI TRÌNH DIỄN CA KHÚC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP'. Nhận thấy lời cáo buộc này có thể khiến khán giả nghĩ sai về bản chất sự việc, rằng Mai đang trình diễn ca khúc Tuý âm một cách phi pháp, Mai đành phải lên tiếng để khán giả hiểu”.

Ngọc Mai cho biết ca khúc này được Xesi kí với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Ngọc Mai đã xin tác quyền thông qua trung tâm này nên việc cô mang ca khúc đi trình diễn về lí không sai:

“Ca khúc Tuý Âm đã được Xesi ký với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả. Điều này có nghĩa là mọi sự khai thác ca khúc này trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều sẽ do Trung tâm thay mặt tác giả để làm việc với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Trong tất cả những sự kiện Mai tham gia, ngoài những ca khúc cá nhân Mai được cấp quyền biểu diễn, BTC đã chủ động liên hệ để làm việc về vấn đề bản quyền cho tất cả các ca khúc khác. Đây là quy tắc luôn có trên hợp đồng.

Vậy BTC sẽ làm việc với ai? Câu trả lời là sẽ làm việc với đơn vị đang đại diện cho tác giả: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả. Họ sẽ đại diện tác giả để hoàn tất các giấytờ, thủ tục và cũng sẽ nhận tiền tác quyền từ BTC của các sự kiện và sẽ chuyển cho tác giả sau một thời gian nhất định (có thể là 1 tháng sau).

Khi Xesi đã ký với Trung tâm đại diện, thì mọi vấn đề tranh chấp hay pháp lý đều sẽ do trung tâm đại diện xử lý và làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có liên quan. Vậy trên cơ sở pháp lý, Xesi đã có một bên đại diện, và Mai cũng có một bên đại diện. Việc Xesi có cáo buộc trực tiếp rằng 'Ngọc Mai trình diễn ca khúc chưa được tác giả cho phép' là không đúng, vì ở đây 'Ngọc Mai' là chỉ là một ca sĩ hát cho sự kiện , còn việc 'cho phép trình diễn' hay 'không cho phép trình diễn' đang nằm ở Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.

Nếu Mai ra mắt một sản phẩm phái sinh (single, MV, album...) thì Mai sẽ có nghĩa vụ đích thân làm việc với tác giả. Tuy nhiên, Mai không hề tạo ra các sản phẩm phái sinh từ ca khúc Tuý Âm, không ra single, không ra album. Bản thu âm Tuý Âm duy nhất mọi người có thể nghe Mai hát là của chương trình The Masked Singer. Còn những chương trình Mai hát live, BTC đều phải làm việc với Trung tâm đại diện, chứ không làm việc trực tiếp với tác giả.”

Ngọc Mai cũng lí giải về vấn đề Xesi đề cập cô đã không liên hệ trực tiếp với chính chủ mà thông qua một nghệ sĩ khác, “O Sen” cho biết:

“Về ý kiến của Xesi nói rằng Mai đã liên hệ một người không phải tác giả để xin phép. Đúng là phía ekip Mai luôn chủ động làm việc trực tiếp với tác giả (dù về lý, đây là công việc mà BTC sự kiện sẽ làm việc với Trung tâm). Tuy nhiên, thời điểm đó, ekip của Mai đã liên hệ với một người mà ekip nghĩ là tác giả, đó là Masew. Lý do là vì khi tìm hiểu về người phải liên hệ về bản quyền, ekip Mai nhận thấy official video của ca khúc Tuý Âm được đăng trên kênh YouTube chính thức của Masew có dòng 'Bản quyền thuộc về MASEW'. Ở phần thông tin cũng chỉ ghi Xesi là ca sĩ, không phải tác giả. Đây là hiểu lầm ngoài ý muốn, cũng không có sự đính chính gì từ phía Masew để Mai kịp thời biết rằng Xesi cũng là tác giả bài hát, bởi nếu biết Mai đã chủ động liên hệ bạn. Mai không hề cố ý phớt lờ bạn, vì sau chương trình The Masked Singer, Mai luôn chủ động làm việc với các nhạc sĩ đứng sau các ca khúc được khán giả yêu mến để có thể trình diễn các ca khúc một cách hợp pháp.

Mai rất tiếc vì đã xảy ra mâu thuẫn này với tác giả Xesi. Mai cũng buồn, bởi thay vì có thể trò chuyện cùng nhau và đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý nhất cho đôi bên, chúng ta lại phải chọn cách đưa ra những quan điểm có thể gây tổn thương nhau trên mạng xã hội như thế này. Một lần nữa Mai vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến tác giả Xesi vì những hiểu lầm đã khiến tác giả nghĩ Mai không tôn trọng tác giả.”

Ngọc Mai kết luận không có chuyện cô biểu diễn ca khúc chưa xin phép mà vấn đề ở chỗ Xesi đã chưa hiểu rõ về luật: "Cuối cùng, mong khán giả hiểu rằng, không có chuyện 'NGỌC MAI BIỂU DIỄN CA KHÚC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP', mà thật ra sự việc chỉ là 'TÁC GIẢ CHƯA HIỂU RÕ VỀ LUẬT KHI ĐÃ KÝ ỦY QUYỀN VỚI TRUNG TÂM TÁC QUYỀN'. Xesi có thể tham khảo, học hỏi kiến thức về tác quyền nhé.”

