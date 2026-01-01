Nước tắm thảo dược quen dùng cho trẻ em bị Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy vì không đạt chuẩn vi sinh

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE – Hộp 1 lọ 230ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Ảnh minh họa

Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố: 02/22/CBMP-HY; Số lô: 030425; Ngày sản xuất: 12.4.2025. Hạn sử dụng: 12.4.2028

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho thấy các mẫu sản phẩm được lấy tại hệ thống phân phối bán lẻ không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, vi phạm quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo về việc thu hồi lô sản phẩm trên do phát hiện một tỉ lệ chai sản phẩm bị lỗi bao bì. Tuy nhiên, việc thu hồi này được thực hiện sau thời điểm cơ quan kiểm nghiệm nhà nước lấy mẫu để kiểm tra chất lượng, cụ thể trong các tháng 9 và 10.2025.

Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE

Cục Quản lý Dược nhận định, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm cần được thực hiện triệt để, đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm; tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Đối với Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed và Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed, Cục Quản lý Dược yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ báo cáo, gửi kết quả thu hồi và tiêu hủy kèm tài liệu chứng minh về Cục Quản lý Dược trước ngày 23.01.2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hà Nội và Sở Y tế tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 07.02.2026.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng lô sản phẩm nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE nêu trên; chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm đang sử dụng và liên hệ với nơi mua để được hướng dẫn trả lại theo quy định.