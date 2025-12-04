Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm bên nhà máy xử lý rác xây 20 năm chưa xong

Do thời tiết chuyển mùa, nên thời gian vừa qua, người dân ở khu phố Sơn Tây, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bức xúc trước tình trạng mùi hôi từ bãi rác Núi Voi tràn vào khu dân cư làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Núi rác khổng lồ quả tải suốt nhiều năm ngay cạnh nhà máy xử lý rác được xây dựng hơn 20 năm ở phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ghi nhận thực tế ngày 3-12, bãi rác Núi Voi nằm ngay bên đường lớn, đối diện là Nhà máy xi-măng Long Sơn. Tại đây, bãi rác lộ thiên chất cao như núi tại một khu đất rộng khoảng 3 ha. Mùi hôi từ bãi rác bốc ra nồng nặc.

Không chỉ phát sinh mùi, ngay cạnh bãi rác còn có một con mương nhỏ, dẫn từ đầu đường lớn xuống cánh đồng trồng mía, lúa của người dân địa phương. Dưới con mương dòng nước nổi váng đen, chảy thẳng ra cánh đồng.

Theo người dân, bãi rác Núi Voi có diện tích hơn 3 ha trước đây thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là phường Bỉm Sơn), đi vào hoạt động từ những năm 2000. Do là bãi tập kết, xử lý bằng phương pháp chôn lấp, khử khuẩn sinh học… nên đến nay bãi rác đã quá tải, rác chất cao như núi.

Ông Bùi Văn Hưng (ngụ phường Bỉm Sơn) cho biết bãi rác này đã gây ô nhiễm suốt nhiều năm qua, người dân địa phương rất khốn khổ. "Mùa đông, gió thổi từ bãi rác về hướng khu dân cư nên mùi hôi không chịu được. Còn mùa hè gió đổi hướng nên đỡ hơn. Chúng tôi cũng kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng vẫn thế, không có thay đổi gì"- ông Hưng bức xúc.

Ông Bùi Văn Hưng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác quá tải

Cũng theo ông Hưng, không chỉ có mùi hôi nồng nặc, nước thải có màu đen từ bãi rác chảy thẳng ra môi trường, khu đồng ruộng, hoa màu của người dân.

Nhà máy xử lý rác hơn 20 năm xây dựng chưa xong

Điều khiến người dân bức xúc hơn nữa là dù bãi rác quá tải, thế nhưng ngay cạnh bãi rác có một dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải được đầu tư hàng chục tỉ đồng suốt 20 năm qua, thế nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thành, đưa vào vận hành.

Nhà máy xử lý rác thải trên thuộc dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện, được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, gia hạn, dự án này vẫn đang trong quá trình thi công dang dở.

Nước đen ngòm từ bãi rác thải chảy ra con mương dẫn về cánh đồng của người dân phường Bỉm Sơn

Theo quan sát, dự án hiện mới xây dựng được 1 số hạng mục như cổng bảo vệ, một số khung nhà T.ất cả đang ở dạng xây thô, bên trong khu đất, có một số máy móc công trình, tất cả các hạng mục quan trọng của nhà máy như khu xử lý rác, khu nhà điều hành… vẫn đang là bãi đất trống.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Bỉm Sơn cho biết, thực trạng bãi rác Núi Voi đã quá tải một thời gian dài, đến nay bãi rác vẫn chỉ dừng ở chỗ khử mùi, khử khuẩn. Về lâu dài, chỉ khi dự án nhà máy rác đi vào hoạt động, tình trạng trên mới có thể chấm dứt được.

Rác chất cao như núi ở bãi rác Núi Voi, phường Bỉm Sơn

"Đến nay, dự án nhà máy xử lý rác triển khai quá chậm, đã gia hạn lần thứ 5 rồi, nhưng chưa hoàn thành. Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, vấn đề xử lý bãi rác Bỉm Sơn cũng đã được đưa ra bàn và tìm cách giải quyết, tỉnh Thanh Hóa cũng như địa phương đã làm việc và đề nghị chủ đầu tư hoàn thành dự án nhà máy xử lý rác thải, thời gian chậm nhất tháng 12-2026 phải xong"- đại diện UBND phường Bỉm Sơn thông tin.

Còn hiện tại, UBND phường Bỉm Sơn giao Công ty môi trường đô thị đưa ra các giải pháp, hạn chế tối đa việc phát sinh mùi hôi vào khu dân cư. Đồng thời, đốc thúc đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án như cam kết với tỉnh.

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2024 nhưng đến nay dự án nhà máy xử lý rác thải Bỉm Sơn vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành, đưa vào vận hành

"Việc người dân bất bình, tôi cũng biết và trăn trở từ khi còn là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Bỉm Sơn cũ cho tới bây giờ. Địa phương cũng kỳ vọng dự án xử lý rác sớm đi vào hoạt động để giải quyết bài toán rác thải cho địa phương và các xã, phường lân cận"- đại diện UBND phường Bỉm Sơn nói.