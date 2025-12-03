Khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Sỹ Nghĩa

Công an TP Hải Phòng mới đây cho biết Công an xã Việt Khê và Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm đã phối hợp bắt giữ đối tượng buôn bán hàng cấm.

Khoảng 19h30’ ngày 01/12/2025, Tổ tuần tra gồm Công an xã Việt Khê kết hợp cùng với Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Phù Lưu 1, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Sỹ Nghĩa, sinh năm 1974, ĐKTT tại thôn Phù Lưu 1, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng có biểu hiện buôn bán hàng cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 02 túi nilong màu đen bên trong có chứa 03 khối hình hộp vuông có trọng lượng 11kg, tạm giữ 01 xe mô tô BKS: 15G1-960.07 và 01 điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Nghĩa và tang vật. Ảnh: CA Hải Phòng

Tổ tuần tra đã đưa Nguyễn Sỹ Nghĩa cùng tang vật về trụ sở Công an xã Việt Khê để giải quyết. Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Sỹ Nghĩa tại thôn Phù Lưu 1, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng đã thu giữ thêm 02 băng hình trụ, có khối lượng 3,2 kg. Ban đầu Công an xã Việt Khê xác định đều là pháo có tổng trọng lượng là 14,2kg.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố Nguyễn Sỹ Nghĩa về hành vi buôn bán hàng cấm, Công an xã Việt Khê tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng và tang vật theo quy định.