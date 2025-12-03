Mời bạn đọc tham gia diễn đàn ‘Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM’

Nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng - Ảnh: HỮU HẠNH

Kinh tế phong cách sống - Động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình dựa trên tri thức và trải nghiệm, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển "Kinh tế phong cách sống" (Lifestyle).

Hiện nay, bức tranh kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc. Chúng ta đang chuyển mình từ mô hình sản xuất truyền thống sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, sự sáng tạo và đặc biệt là trải nghiệm của người tiêu dùng.

Trong xu thế tất yếu đó, kinh tế phong cách sống (Lifestyle) nổi lên như một hướng tiếp cận đầy tiềm năng, nơi mà nhu cầu thể hiện bản thân, sự cá nhân hóa trong từng sản phẩm và dịch vụ được đặt lên hàng đầu.

Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang sở hữu một lợi thế "vàng" với dân số trẻ, năng động và có khả năng thích ứng cực nhanh với các xu hướng quốc tế. Đây chính là những "khách hàng" và cũng là những người kiến tạo nên nền kinh tế phong cách sống sôi động.

Kinh tế phong cách sống đang mở ra động lực tăng trưởng mới - Ảnh: HỮU HẠNH

Hơn thế nữa, với vai trò đầu tàu - là trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của cả nước, TP.HCM đang triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030 với định hướng rõ ràng: trở thành một đô thị đáng sống, sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm vóc thế giới.

Trong bối cảnh đó, kinh tế phong cách sống không đơn thuần chỉ là một khái niệm thương mại mà còn là câu chuyện về nhu cầu thể hiện bản thân, "gu" sống của mình và bản sắc của từng nhóm người tiêu dùng. Nó mở ra động lực tăng trưởng mới, tạo ra dòng chảy kinh tế dựa trên văn hóa, trải nghiệm, đồng thời góp phần quan trọng trong việc khẳng định bản sắc đô thị đặc trưng của TP.HCM.

Để biến những tiềm năng này thành hiện thực, sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết từ bạn đọc vô cùng quan trọng. Báo Tuổi Trẻ chính thức mở diễn đàn "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, những giải pháp hiến kế thiết thực từ quý bạn đọc, quý chuyên gia, doanh nghiệp… trong nước và quốc tế.

Mọi bài viết tham gia diễn đàn, quý bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: bandoc@tuoitre.com.vn

Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết tháng 12-2025.

Các bài viết hay và góc nhìn độc đáo sẽ được Báo Tuổi Trẻ biên tập, chọn lọc đăng tải và chi trả nhuận bút.