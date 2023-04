Ngày 11-4, công an phường An Phú phối hợp cùng công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra vụ một nữ thợ hồ rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất tử vong.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, nhiều người phát hiện người phụ nữ tử vong tại công trình xây dựng chung cư Tecco Home ở khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An.

Nạn nhân là chị N.T.T.V. (SN 1985, quê Sóc Trăng). Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, chị V. đang làm việc cùng một số công nhân khác tại tầng 11 của tòa nhà chung cư Tecco Home thì không may bị lọt chân xuống lỗ thông gió, rồi rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an TP Thuận An lấy lời khai nhân chứng, bảo vệ hiện trường.