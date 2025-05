Một phụ nữ ở Nha Trang tố cáo "bị người không quen biết rạch mặt"

Ngày 9-5, chị Dương Thị Thanh H. (SN 1992; ngụ xã Phước Đồng, TP Nha Trang) có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và VKSND cùng cấp, đề nghị khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích đối với mình.

Theo chị H, ngày 29-3, một người tên L. xông vào nhà chị ở xã Phước Đồng chửi bới. L. còn dùng vật sắc nhọn rạch vào vùng mặt chị H.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị H. là 13%.

Chị H. tố cáo bị người tên L. rach mặt

Chị H. cho rằng hành vi của L. có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, với các tình tiết tăng nặng như: dùng hung khí nguy hiểm, gây thương tích với tỉ lệ từ 11% đến dưới 31%.

Vì vậy, chị H. có đơn đề nghị công an khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích; buộc người tên L. bồi thường thiệt hại về sức khỏe, chi phí điều trị và các tổn thất khác mà chị gánh chịu.

"Từ ngày tôi bị đối tượng này rạch mặt đến nay đã hơn 35 ngày mà công an chưa có quyết định khởi tố vụ án dù giám định thương tật là 13%. Do đó, tôi đã có đơn gởi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và VKSND tỉnh" - chị H. giải thích.

Theo chị H, chị và L. vốn không quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì. Dù vậy, có lần chị đã nhắc nhở em của L. mượn tiền mà không trả trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 4-4, thượng tá Nguyễn Đức Trọng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, đã có thông báo về việc tiếp nhận tố giác tội phạm. Cơ quan này cho biết đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm nêu trên.