Bình Dương: Nữ nhân viên bán cà phê tử vong khi rơi từ tầng 3 xuống đất

Hôm nay (8/4), lãnh đạo UBND phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển Công an thành phố điều tra vụ một người phụ nữ rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là H.T.S. (35 tuổi, quê Đắk Nông), nhân viên bán cà phê.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tối ngày 5/4, chị S. rơi từ tầng 3 căn nhà trong khu dân cư, khu phố 1B, phường An Phú xuống đất bị thương nặng. Nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an phường An Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, căn nhà nơi xảy ra vụ việc là của chủ quán cà phê. Đây cũng là nơi ở của một số nhân viên quán. Lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết thêm, tối ngày 7/4, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện./.