Nữ thần tượng xứ Hàn tái xuất ở phim mới, khán giả lại không mấy hào hứng

Unexpected Country Diary là bộ phim truyền hình mới của Hàn Quốc, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của nhà văn Park Ha Min. Phim đánh dấu sự tái xuất của nữ thần tượng xinh đẹp Joy (Red Velvet) ở vai trò diễn viên. Trong phim, cô vào vai một cảnh sát ở vùng nông thôn, vô tình gặp gỡ và có chuyện tình lãng mạn với một bác sĩ thú y đến từ Seoul. Cùng với câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, bộ phim còn khắc họa những niềm vui và nỗi buồn của người dân làng Heedong với những tình tiết vô cùng nhân văn và bối cảnh thiên nhiên trong lành. Những hứa hẹn này khiến khán giả vô cùng mong chờ một câu chuyện đậm vị chữa lành tương tự loạt phim lấy bối cảnh nông thôn như Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues,...



Mới đây, ekip làm phim đã tung loạt hình ảnh của Joy ở Unexpected Country Diary. Nhân vật của cô - Ahn Ja Young là một nữ cảnh sát luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu mà người dân gặp rắc rối. Cả làng Heedong đều yêu quý Ja Young và coi Ja Young như người hòa giải, giải quyết tất cả các vấn đề mâu thuẫn của họ. Với những hình ảnh đầu tiên mà ekip tung ra, khán giả đã có những hình dung sơ bộ về nhân vật này, một nữ cảnh sát xinh đẹp với chiếc xe đạp quen thuộc và nụ cười ấm áp khi giúp đỡ mọi người.

Joy vào vai Ahn Ja Young - một nữ cảnh sát cương trực nhưng rất ấm áp

Cô được lòng mọi người dân trong vùng

Ngay khi hình ảnh tạo hình của Joy được tung ra, khán giả có không ít ý kiến tranh cãi trái chiều. Bên cạnh một bộ phận khán giả mong chờ sự tái xuất của nữ thần tượng sau bộ phim The One and Only, không ít người lại tỏ ý không hài lòng. Vào vai một nữ cảnh sát cả ngày bận rộn với công việc nhưng tạo hình của Joy lại được chăm chút quá tỉ mỉ. Khán giả chỉ ra rằng lối trang điểm "mặt hoa da phấn" của cô không hề phù hợp với bối cảnh làng quê cũng như tính chất công việc của một cảnh sát. Nhiều người còn hoài nghi phải chăng nữ thần tượng sợ mất hình tượng nên mới trang điểm kỹ như vậy.

Joy nổi bật với nước da trắng hồng và gương mặt trang điểm khá kỹ càng

Bên cạnh mặt tạo hình, nhiều khán giả cũng lo ngại về diễn xuất của Joy. Là nữ idol rất chịu khó đá sân sang diễn xuất nhưng từ trước đến nay, Joy chưa bao giờ được đánh giá cao ở vai trò diễn viên. Cô bị cho là diễn xuất khá đơ cứng, gượng gạo, chưa kể các tác phẩm của cô đa phần đều không thành công về mặt danh tiếng, thương mại. Liệu lần này với Unexpected Country Diary, Joy có sự bứt phá nào hay không, hay vẫn tiếp tục là một "bình hoa di động"?

Joy là một nữ thần tượng đá sân sang diễn xuất

Nói về diễn xuất của Joy, đội ngũ sản xuất Unexpected Country Diary đã có những chia sẻ đầy hứa hẹn: "Joy đã khiến các nhân viên đoàn phim ngạc nhiên khi cô ấy thể hiện được sự đồng bộ hơn mong đợi với nhân vật của mình. Hình ảnh tươi tắn và yêu đời đặc trưng của Joy đã mang tới sự mới mẻ. Hãy theo dõi sự chuyển biến diễn xuất của cô ấy".

Nguồn ảnh: Soompi