Amanda Seyfried hối hận vì đóng "cảnh nóng" ở tuổi 19

Mới đây, Amanda Seyfried đã có buổi phỏng vấn với Porter, trong đó nữ diễn viên chia sẻ về những trải nghiệm diễn viên của mình. Ngôi sao Mean Girls thừa nhận cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận khi đã khỏa thân để đóng "cảnh nóng" khi mới chỉ 19 tuổi.

"19 tuổi, đi lại xung quanh khi không mặc quần áo ư? Mọi người đùa tôi à? Sao tôi có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?", Amanda nghĩ lại về trải nghiệm trước đây của mình.

(Ảnh: Elle)

"Và cuối cùng thì tôi cũng biết lí do tại sao tôi làm như vậy rồi", nữ diễn viên nói tiếp, "Tôi lúc đó chỉ mới 19 tuổi, tôi không muốn làm ai phải thất vọng và tôi chỉ muốn giữ công việc của mình và thôi".

Amanda Seyfried bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với As the World Turns và All My Children. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự trở thành một ngôi sao khi vào vai Karen Smith trong Mean Girls, khi ấy, cô mới chỉ 18 tuổi. Thực tế, những vai diễn ở thời điểm còn trẻ này khiến Amanda không quá thoải mái, điều này là do nữ diễn viên liên tục bị soi mói về ngoại hình.

Ở thời điểm hiện tại, Amanda đã kết hôn và có hai người con: Nina và Thomas. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên tốt đẹp và có vẻ như hạnh phúc hơn rất nhiều so với những năm đầu sự nghiệp "sóng gió".