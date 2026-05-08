Lư Dục Hiểu hiện là cái tên gây chú ý bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ những ngày qua nhưng không phải vì có tác phẩm mới ra mắt mà bởi nữ diễn viên vướng lùm xùm thiếu chuyên nghiệp, gian dối lấp liếm trong quá trình quay phim.

Theo QQ , Lư Dục Hiểu đang quay phim cổ trang Sao Không Chung Thuyền Qua Sông với Đàn Kiện Thứ, tuy nhiên nữ diễn viên vướng lùm xùm vì có thái độ cợt nhả khi quay cảnh tang lễ. Trong đó, có cảnh Lư Dục Hiểu dùng dao uy hiếp Đàn Kiện Thứ, song nữ diễn viên lại liên tục cầm ngược dao. Sau khi bị nhắc nhở, trong một cảnh quay lại, Lư Dục Hiểu vẫn sai và cô đã trộm quay lại lưỡi dao.

Tuy nhiên, hành vi này bị đánh giá là lấp liếm gian dối, vì cảnh quay không báo hỏng, nhân viên hậu kỳ có thể bỏ sót khi cắt ghép và tạo thành lỗi khi phim phát sóng. Ngoài ra, việc liên tục mắc lỗi cũng khiến đoàn phim mất thời gian quay lại, làm hỏng công sức của hàng chục diễn viên.

Bên cạnh đó, Lư Dục Hiểu còn bị tố thiếu tập trung, khi đạo diễn hô bắt đầu cô vẫn chưa vào vị trí khiến cả đoàn phim chờ đợi. Khi bạn diễn Đàn Kiện Thứ đang nhập tâm vào cảnh quay tạo cảm xúc cho nhân vật thì Lư Dục Hiểu mặc đồ tang nhảy theo trend Douyin. Ngoài ra, trong cảnh hôn dưới pháo hoa, Lư Dục Hiểu không nhìn pháo hoa đúng lúc nên đoàn phim phải quay lại, lãng phí nhân lực vật lực. Cùng với đó, nữ diễn viên cũng thường xuyên bật cười làm hỏng cảnh quay. Lư Dục Hiểu bị chê thiếu nghiêm túc, khó kiểm soát biểu cảm, làm ảnh hưởng tới Đàn Kiện Thứ.

Đây không phải lần đầu Lư Dục Hiểu làm ảnh hưởng tới bạn diễn. Trước đó, khi đóng phim Yết Hí cùng Trần Tinh Húc, fan của nữ diễn viên đã chửi bới anh bằng những từ nghĩ miệt thị khó nghe gây chấn động MXH. Từ khóa "Trần Tinh Húc bị antifan mắng chửi" khiến 60 triệu người quan tâm và bàn luận.

Theo Sina , phía người hâm mộ của Lư Dục Hiểu và Trần Tinh Húc liên tục gây hấn, tranh cãi với nhau. Fan của Lư Dục Hiểu cho rằng cô bị những người hâm mộ Trần Tinh Húc bắt nạt, chế ảnh miệt thị cô quá béo, tạo tin tức giả rằng nữ diễn viên cười đùa nhiều dẫn tới nhiều cảnh quay hỏng, khiến các diễn viên trong đoàn phim phải chịu khổ. Đỉnh điểm, fan Lư Dục Hiểu khẳng định Trần Tinh Húc đã quấy rối tình dục đàn em, vì vậy đã tấn công nam diễn viên bằng những từ ngữ thậm tệ.

Phía Trần Tinh Húc khẳng định việc nam diễn viên động chạm vào Lư Dục Hiểu là yêu cầu của đạo diễn. Trần Tinh Húc còn nhiệt tình hướng dẫn diễn xuất cho đàn em, không có việc quấy rối tình dục. Tuy nhiên, fan Trần Tinh Húc cũng bị bóc ra nhiều bằng chứng miệt thị Lư Dục Hiểu. Ngoài ra, còn có thông tin Trần Tinh Húc phải chờ Lư Dục Hiểu suốt 7 tiếng vì nữ diễn viên bận lịch trình riêng.

Trước đó, khi Lư Dục Hiểu đóng Vân Chi Vũ cùng Thừa Lỗi, nam diễn viên cũng bị tố cáo có hành vi quấy rối đàn em, tuy không có chứng cứ nhưng Thừa Lỗi cũng phải chịu những lời miệt thị nặng nề trên MXH.

Theo Sina , Lư Dục Hiểu là ngôi sao trẻ đang nổi lên của màn ảnh Hoa ngữ. Các bạn diễn cùng cô đều là những tài tử có lượng người hâm mộ đông đảo, Lư Dục Hiểu lại có khả năng tạo chemistry với bạn diễn nên thường được ghép đôi với nhau. Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu không biết quản lý người hâm mộ của mình, thường để họ tự do buộc tội bạn diễn vô căn cứ, tấn công người khác trên MXH.

Trong khi đó, bản thân Lư Dục Hiểu lại nhấn thích các video ghép đôi với nam diễn viên khác, từ đó tạo ra đề tài thảo luận cho bản thân. Sina cho biết tạo scandal tình ái với bạn diễn là cách nhanh chóng để một ngôi sao trẻ được quan tâm. Lư Dục Hiểu cũng sử dụng chiêu trò này để đánh bóng tên tuổi, bất chấp việc bạn diễn có thoải mái hay không.

Chính vì vậy, danh tiếng của Lư Dục Hiểu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì loạt scandal. Khán giả cho rằng cô tâm cơ, không đơn thuần dễ thương như vẻ bề ngoài. Nhiều người gọi cô là "nỗi khiếp sợ của các nam thần" vì ai đóng chung với cô cũng đều vướng vào rắc rối. Những người không quan tâm đời tư cũng không thích thái độ thiếu chuyên nghiệp khi đóng phim của Lư Dục Hiểu.

Trước đó, Lư Dục Hiểu được đánh giá là diễn viên trẻ có "tính dẻo" mạnh, dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Nữ diễn viên sinh năm 1999 được khán giả biết đến và yêu thích nhờ vai diễn cô học trò nhỏ Lâm Tích thông minh lạc quan đáng yêu trong phim học đường Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc .

Trong phim cổ trang Vân Chi Vũ , Lư Dục Hiểu thể hiện vai Thượng Quan Thiển, một sát thủ đa mưu túc trí giỏi võ giỏi điều khiển tâm trí người khác vừa quyến rũ vừa biết lấy lòng người. Tạo hình khi sắc sảo lúc ngây thơ dịu dàng của Lư Dục Hiểu được khán giả rất yêu thích. Cặp đôi Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu) và Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi) là cặp nhân vật được yêu thích nhất năm 2023.

Cô còn được yêu thích qua các phim: Tích Hoa Chỉ, Tiểu Hạng Nhân Gia, Yết Hí, Nhập Thanh Vân...