Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Perfect Crown tiếp tục chứng minh sức hút khủng khiếp khi rating tăng không ngừng qua từng tập. Theo nền tảng phân tích dữ liệu truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc TV INDEX, chỉ riêng tập đầu tiên đã thu hút tới 22,25 triệu lượt xem, tương đương gần một nửa dân số Hàn Quốc. Con số gây choáng này cũng lý giải vì sao bộ phim đang trở thành chủ đề được bàn tán khắp mạng xã hội. Đặc biệt, ở tập 7 và 8 mới lên sóng, khán giả hoàn toàn “đổ gục” trước giai đoạn mập mờ đầy ngọt ngào của cặp đôi do IU và Byeon Woo Seok thể hiện.

1. Đại Quân tỏ tình "thẳng như ruột ngựa": "Vì là nàng nên ta mới hôn"

Sau nụ hôn cháy bỏng trên du thuyền, Hee Joo (IU) hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Dù liên tục tự nhủ đó chỉ là khoảnh khắc bốc đồng do hoàn cảnh đưa đẩy, cô vẫn không thể ngăn bản thân rung động mỗi khi đối diện Đại Quân (Byeon Woo Seok). Cả buổi khám sức khỏe trước hôn lễ, Hee Joo gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí còn trách khéo vì anh cứ luôn dịu dàng và nhìn mình bằng ánh mắt quá đỗi tình cảm.

Thế nhưng trái ngược với sự bối rối của Hee Joo, Đại Quân lại càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình sau nụ hôn hôm ấy. Khi Hee Joo cố “bình thường hóa” mọi chuyện bằng cách nói rằng trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ hành động như vậy, Đại quân lập tức đáp lại đầy thẳng thắn: “Không phải ai cũng vậy đâu. Ta hôn nàng là vì người đó là nàng”. Câu nói đầy trực diện ấy chẳng khác nào lời tỏ tình chính thức đầu tiên của Đại Quân. Sự chân thành cùng cách yêu không hề che giấu của anh khiến ngay cả một “nữ cường” lý trí như Hee Joo cũng bắt đầu dao động.

2. Màn tỏ tình bá đạo: "Ta thích nàng, nguyện trao cả trái tim"

Không dừng ở đó, Đại quân còn tiếp tục màn tỏ tình đầy bá đạo sau khi gặp bố của Hee Joo. Khi cô cho rằng tất cả những lời quan tâm của cha mình chỉ là giả tạo và mang tính toán, Đại quân lại bình thản nói rằng chỉ cần tình cảm của anh là thật là đủ. Thậm chí anh còn khẳng định mình muốn trao cho Hee Joo tất cả, từ tiền bạc, danh tiếng cho tới trái tim. Sự chân thành không toan tính ấy khiến ngay cả nữ tài phiệt mạnh mẽ như Hee Joo cũng dần rung động. "Ta là thật lòng. Ở chỗ ta có rất nhiều thứ nàng không có được, chỉ cần nàng mở lời, ta sẵn sàng trao tất cả cho nàng, từ tiền bạc, danh vọng cho đến... trái tim của ta."

Dù Hee Joo vẫn cứng miệng đáp trả: "Tôi lúc nào chẳng giàu hơn anh", nhưng rõ ràng trái tim băng giá của cô nàng tài phiệt đã bắt đầu tan chảy trước sự chân thành tuyệt đối này.

3. Tin nhắn mùi mẫn: "Ai viết dài hơn, người đó yêu nhiều hơn"

Một trong những phân đoạn được fan thích thú nhất chính là khoảng thời gian cả hai phải tạm xa nhau trước lễ cưới và chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn. Dù Hee Joo ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dị ứng với sự lãng mạn, nhưng rõ ràng cô đã chìm sâu vào cảm giác yêu đương khi liên tục mất tập trung trong công việc. Trong khi đó, Đại quân thì nhớ nhung không giấu nổi, đi ngang tập đoàn của Hee Joo còn đứng ngẩn người nhìn bảng quảng cáo của cô thật lâu. Nội dung tin nhắn của hai người cũng khiến dân tình phát sốt vì quá dễ thương, đặc biệt là sự đối lập giữa một Đại quân nhắn tin dài dòng đầy quan tâm và một Hee Joo đáp ngắn gọn nhưng đầy ngầm ý.

4. "Gục ngã" trước màn làm nũng của vợ yêu

Sau biến cố bị đầu độc trong lễ cưới, Hee Joo trở về phủ riêng của Đại quân để dưỡng bệnh. Tại đây, khán giả tiếp tục được chứng kiến một Đại quân cưng chiều vợ hết mức. Anh dặn dò toàn bộ người trong phủ phải chăm sóc Hee Joo thật cẩn thận, thậm chí không cho bất kỳ ai tiếp cận cô nếu chưa có sự đồng ý của mình. Nhưng điều khiến fan phát cuồng nhất lại là khoảnh khắc Hee Joo bất ngờ làm nũng: "Chồng à, em muốn ở riêng với anh một chút, có được không ạ?" . Chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến Đại quân lập tức “mềm lòng”, vội vàng đuổi hết mọi người ra ngoài.

5. Đêm tân hôn: Hee Joo "chủ động tấn công"

Cảnh đêm tân hôn của cặp đôi cũng trở thành “thánh địa” mới của fan couple. Nếu trước đây luôn là Đại quân chủ động tiến tới, thì lần này Hee Joo cuối cùng cũng chịu mở lòng. Khi nghe Đại quân nói rằng anh thích tiếng máy đo nhịp tim vì đó là “âm thanh chứng minh nàng vẫn còn ở đây”, Hee Joo xúc động đến mức chủ động hôn anh trước rồi ngượng ngùng trùm chăn che mặt. Khoảnh khắc cả hai ôm nhau ngủ sau đó khiến mạng xã hội bùng nổ vì quá ngọt.

6. Netizen "tan chảy" với hành động bảo vệ giấc ngủ cho vợ của Đại Quân

Bên cạnh những tình tiết gây cấn, ê-kíp Perfect Crown còn rất biết cách "chiều lòng" người hâm mộ khi cài cắm một chi tiết nhỏ đầy tinh tế sau đêm tân hôn của cặp đôi chính. Dù không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, nhưng phân cảnh này lại đang khiến cõi mạng "phát sốt" vì độ đáng yêu và ngọt ngào đến lịm tim.

Chuyện là vào sáng sớm hôm sau, khi các cung nữ và thuộc hạ đang sốt sắng đứng ngoài cửa gọi cửa theo đúng lễ nghi, thì bên trong căn phòng lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Vì muốn để Hee Joo được yên giấc trong vòng tay mình, Đại Quân đã giữ im lặng tuyệt đối. Anh chàng còn lén gửi một dòng tin nhắn đầy tính "đe dọa" nhưng cũng cực kỳ cưng chiều cho trợ lý: "Nhỏ tiếng thôi! Nếu làm phu nhân thức giấc, đừng trách ta không nể tình".

Hành động "thiên vị" công khai này khiến dàn thuộc hạ đứng ngoài chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm, thầm cảm thán: "Đúng là sức mạnh của tình yêu, biến một Đại Quân vốn lạnh lùng, nghiêm nghị trở thành một ông chồng 'cuồng vợ' chính hiệu".

7. Lời thú nhận gây bão: "Em thích anh, rất thích anh!"

Dù tập 8 kết thúc bằng drama lộ hợp đồng hôn nhân giả, nhưng khán giả lại được bù đắp bằng lời tỏ tình nghẹn ngào của Hee Joo: "Em thích anh, rất thích anh!". Dù lo sợ tình cảm này sẽ làm hại đến sự nghiệp của Đại Quân, nhưng Hee Joo đã không thể trốn tránh trái tim mình thêm nữa.

Theo đoạn preview tập 9, sau khi bí mật bị phanh phui, Đại quân dự định tự mình gánh toàn bộ trách nhiệm để bảo vệ Hee Joo. Chính trong thời khắc khủng hoảng ấy, Hee Joo cuối cùng cũng không thể tiếp tục che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì cô lại bắt đầu lo sợ rằng chính mình sẽ khiến Đại quân bị tổn thương. Mối quan hệ của cả hai vì thế tiếp tục bước vào giai đoạn vừa ngọt ngào vừa đầy thử thách, khiến khán giả đứng ngồi không yên chờ tập tiếp theo.