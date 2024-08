Nữ thần ngồi ăn trong góc cũng gây bão, nhìn nhan sắc mẹ ruột mới vỡ lẽ

Trương Dư Hi là một mỹ nhân với ngoại hình hiếm có của Cbiz, "búp bê sống" Trung Quốc sở hữu nhan sắc lộng lẫy với những đường nét như khuôn đúc từ khi còn là một hot girl MXH. Tại Đạp Gió 2024 vừa qua, cô cũng là cái tên thu hút truyền thông với những tạo hình liên tục gây bão qua từng buổi công diễn.

Mới đây, trên MXH Douyin Trung Quốc đang rầm rộ chia sẻ một khoảnh khắc đời thường của người đẹp sinh năm 1991. Trong những bức hình chất lượng thấp, khuôn mặt như "tạc tượng" với sóng mũi cao vút và đường V-line sắc cạnh của Trương Dư Hi khiến các netizen xao xuyến, ngỡ ngàng.

Chỉ một khoảnh khắc đời thường bị chụp trộm trong outfit giản dị, Trương Dư Hi gây sốt MXH nước nhà bởi góc nghiêng xuất chúng.

Trước đây, nữ diễn viên cũng đã vô số lần khiến dân tình phát sốt với vẻ đẹp vô thực của mình. Gương mặt điểm 10 của Trương Dư Hi là tổng hòa của đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng và đôi môi chúm chím.

Như bất cứ ngôi sao đang lên nào khác, Trương Dư Hi cũng từng dính tin đồn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài "nghiêng thành đổ nước". Tuy mỹ nhân Cbiz chưa từng trực tiếp lên tiếng về điều này, nhưng cô từng để dân tình phải choáng váng khi công khai nhan sắc mẹ ruột trên MXH. Khỏi phải nói, vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng của "mẫu thân" đã khiến dư luận công kích Dư Hi "quay xe" ngay lập tức. Thì ra, cô đẹp tự nhiên không cần dao kéo!



Trương Dư Hi đẹp như vậy hóa ra là nhờ mẹ!

Không chỉ có gương mặt mà vóc dáng của mỹ nhân họ Trương cũng tỏa ra hào quang. Với chiều cao 1,68m và chỉ nặng 42kg - Trương Dư Hi được lòng Cbiz khi sở hữu body mình hạc xương mai. Tuy vậy nhiều ý kiến khác cũng cho rằng cô nàng quá gầy gò, thiếu sức sống.

Trương Dư Hi như nàng tiên cá bước lên bờ trong chiếc đầm dạ hội ôm sát tại 1 sự kiện (Nguồn TikTok @tieuyeu0512)

Không chỉ với những mẫu đầm dạ hội lung linh mà body chuẩn mẫu của Trương Dư Hi cũng có thể biến mọi nơi thành sàn catwalk khi cô lên đồ cá tính.