Nữ thần gợi cảm tiêu tùng sự nghiệp vì lỡ nói 6 chữ, đẹp đến mức ai cũng xa lánh

Nhắc đến những biểu tượng gợi cảm của màn ảnh, chắc chắn Megan Fox không thể nằm ngoài nhan sắc. Từ thập niên 2000, mỹ nhân sinh năm 1986 này đã nhanh chóng vươn lên thành biểu tượng "bom sex" của Hollywood, thậm chí là cái tên định nghĩa cho danh sách "ngôi sao nóng bỏng nhất thế giới" của tạp chí Maxim mãi đến tận hôm nay.

Năm 2001, Megan Fox bắt đầu diễn xuất trong Holiday in the Sun, sau đó tiếp tục đóng vai phụ nhiều dự án. Thế nhưng phải đến Transformers, Megan Fox mới đích thị bùng nổ danh tiếng. Cảnh cô nàng ngước nhìn khi đang sửa xe, khoe thân hình nóng bỏng giữa trời trưa đổ lửa trở thành biểu tượng vào thời điểm đó.

Về sau, Megan Fox tham gia nhiều dự án phim nữa với hình tượng "cô đào" nóng bỏng, phải kể đến như Jennifer's Body hay Jonah Hex. Thế nhưng danh tiếng của Megan Fox lại chẳng tuyệt vời như cô vẫn nghĩ. Với nhan sắc rúng động của mình, Megan Fox trở thành đối tượng bị thù ghét của phụ nữ. Có thời điểm khi được các trang tin đăng ảnh quá nhiều, netizen đã tẩy chay và lập hẳn ra một ngày "cấm đăng ảnh Megan Fox", chừa chỗ cho người khác tỏa sáng.

Không chỉ bị khán giả công kích vì ngoại hình nóng bỏng, Megan Fox còn "sớm nở tối tàn" vì xích mích với ekip Transformers. Ngay khi tưởng rằng sẽ trở lại trong phần 3 Dark of the Moon, Megan Fox đã tự hại mình khi chia sẻ trong 1 phỏng vấn về việc cô ghét làm việc với Michael Bay. " He's a nightmare to work for (Làm việc với ông ta là cơn ác mộng) ", phát ngôn của Fox đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn, cũng là "mồi lửa" khiến cô bị đuổi khỏi Transformers 3.

Megan Fox bị đuổi khỏi phim vì câu nói dành cho Michael Bay

Ngay sau đó, đội ngũ phim này còn có hẳn lá thư hàng nghìn chữ kể về tật xấu và sự "chảnh chọe" của Megan Fox trên set quay, gọi cô bằng những từ khó nghe như "ngốc như hòn đá", "ngôi sao cấp 3 tương lai"... Những người này còn thù ghét sự xinh đẹp "rỗng tuếch" của Fox, cho rằng họ cố làm cô đẹp trong mọi khung hình nhưng đổi lại là sự vô ơn, thái độ thô lỗ.

Chính hàng loạt ồn ào này đã giáng đòn nặng nề vào sự nghiệp của Megan Fox. Tài nguyên của cô dần xuống cấp, chỉ còn các dự án phim "hạng xoàng". Năm 2014, cô làm hòa với Michael Bay và được tham gia loạt phim Ninja Rùa, nhưng điều này chẳng thể cứu vãn người đẹp.

Hiện tại ở tuổi gần 40, Megan Fox chẳng thể có lại danh tiếng như xưa. Khán giả đã không còn nhớ hay để tâm đến "biểu tượng nóng bỏng" của thập niên 2000, nói chi là thích hay ghét. Gần đây nhất, Fox tái xuất trong Expend4bles - Biệt Đội Đánh Thuê 4 nhưng cũng không gây tiếng vang.