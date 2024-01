Nàng búp bê bị mắng "nham hiểm nhất showbiz" chỉ vì món quà 10 nghìn đồng

Đêm hội Weibo 2023 vừa qua đã tạo nên nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp, đáng nhớ với khán giả, nhất là công đoạn các nghệ sĩ "tặng quà bí mật" cho nhau. Đã có nhiều phần quà trở thành đề tài gây sốt vì quá độc đáo, thú vị và ý nghĩa, thế nhưng cũng có một số trường hợp gây tranh cãi.

Đơn cử là món quà của nữ diễn viên Điền Hi Vi mà sau đó, Vương Tinh Việt là người bóc trúng. Chỉ vì một phần quà nhỏ, một khâu chuẩn bị thiếu tinh tế và "hệ lụy" từ màn đáp trả sau đó, nàng búp bê màn ảnh đang lên này tiếp tục quay trở về với "tâm bão" tẩy chay.

Cụ thể, món quà được Điền Hi Vi chuẩn bị tại Đêm hội Weibo 2023 là một cây lăn lông mèo, thường dùng trên quần áo. Thế nhưng món quà này lại nhanh chóng bị chỉ trích là qua loa, kỳ quặc và rẻ tiền. Nhiều cư dân mạng phát hiện trên các trang bán hàng hay siêu thị, món đồ này chỉ có giá 3 NDT (hơn 10 nghìn đồng). Việc Điền Hi Vi dành tặng món quà này cho đồng nghiệp bị chê thiếu tinh tế, thậm chí chẳng khác nào lấy tạm ở nhà mang đi vì Điền Hi Vi có nuôi mèo.

Món quà 10 nghìn đồng khiến Điền Hi Vi bị chỉ trích

Sau khi gặp chỉ trích, Điền Hi Vi đã thẳng thừng đăng ảnh chụp cùng mèo cưng với dòng trạng thái đính kèm "Đụng chạm tất cả mọi người". Sự tự tin thái quá, không ngại "phản pháo" netizen của Điền Hi Vi khiến khán giả bất mãn, cho rằng cô gái nhỏ nhắn này lại 'nghiện" con đường đi lên từ scandal trở lại rồi...

Điền Hi Vi đăng ảnh đối đầu dư luận

Nói "trở lại" vì trước đó, đúng thật Điền Hi Vị từng chọn con đường "hắc hồng" (đi lên từ scandal) cho mình. Nổi tiếng từ các dự án thanh xuân vườn trường (như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế), Điền Hi Vi bắt đầu nổi danh sau bài viết của QQ với danh xưng "đối thủ của Triệu Lộ Tư". Bài đăng so sánh Điền Hi Vi với "thánh nữ xuyên không" cùng nhiều nét tương đồng, từ diễn xuất đến ngoại hình nhỏ nhắn, đúng chuẩn "búp bê".

Thế nhưng phải đến vụ ồn ào của Tinh Lạc Ngưng Thành Đường , khán giả mới thật sự... sợ hãi nàng búp bê với đôi mắt to tròn này. Khi ấy, cô và Lý Lan Địch vướng lùm xùm tranh vai nữ chính, và Điền Hi Vi đã có nhiều dòng trạng thái "đóng vai nạn nhân", khiến công chúng đi từ thiện cảm sang ác cảm. Cô từng đăng: "Không phải dùng tiền mua vai, mà là không có tiền nên rút lui trước", như ám chỉ việc Lý Lan Địch đã mua vai chứ không tự đạt được.

Động thái của Điền Hi Vi khi ấy dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Về sau, vai diễn vẫn là của Lý Lan Địch, thế nhưng bên cạnh đó người ta cũng nhớ đến Điền Hi Vi - cô nàng nhỏ nhắn nhưng mau tay, mau miệng, thích gì nói đó và không ngại nói ra những điều gây sốc.

Ví dụ như việc ví mình là "một trong những tác phẩm bùng nổ của iQIYI" tại Đêm hội Gào thét, hay thẳng thắn "đá xéo" đàn anh Trương Nghệ Hưng bằng trò đùa cũ của anh. Điền Hi Vi đều không ngại, miễn là nó giúp cô có sự chú ý.

Song, khán giả không khỏi chán nản bởi thói xấu này của Điền Hi Vi. Hiện tại, cô đang rất được yêu thích sau những dự án phim tốt như Khanh Khanh Nhật Thường hay Điền Canh Kỷ, và sắp tới có cả Đại Phụng Đả Canh Nhân. Điền Hi Vi giờ đây trở thành kẻ mang "dã tâm", nham hiểm trong mắt công chúng, và sẽ không phải lúc nào bộ phim xuất sắc cũng có thể cứu cô trở lại.