"Nữ thần gợi cảm" giờ bán đồ ăn, 1 tô chỉ 10 nhân dân tệ: Dùng chính quá khứ nhạy cảm để dạy con bài học sống

Từng là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) thập niên 90, Mạch Gia Kỳ nay khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn khác: giản dị, tất bật và lặng lẽ mưu sinh tại một tiệm hoành thánh nhỏ ở Quảng Đông.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung ghi lại cảnh nữ diễn viên một thời tự tay bưng bê, dọn dẹp, thậm chí đi giao hàng. Không còn ánh đèn sân khấu hay những bộ váy lộng lẫy, Mạch Gia Kỳ của hiện tại mặc đồ đơn giản, gương mặt ít son phấn, đôi khi lộ rõ dấu vết của thời gian.

Mạch Gia Kỳ

Tiệm ăn nhỏ của cô phục vụ chủ yếu người lao động địa phương, mỗi tô hoành thánh có giá khoảng 10 nhân dân tệ (gần 40.000 đồng). Để tiết kiệm chi phí, cô gần như tự làm tất cả: từ đi chợ lúc tờ mờ sáng đến dọn dẹp khi đêm xuống. Một ngày của Mạch Gia Kỳ bắt đầu từ rất sớm và kết thúc rất muộn.

Ít ai quên rằng, hơn 30 năm trước, Mạch Gia Kỳ từng là cái tên gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Hồng Kông năm 17 tuổi. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới giải trí. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm nhạy cảm ấy, loạt ảnh riêng tư bị rò rỉ đã khiến sự nghiệp của cô rẽ sang một hướng khác.

Sau cú sốc ban đầu, Mạch Gia Kỳ từng từ chối lời mời đóng phim 18+ với thù lao cao. Nhưng rồi, trong guồng quay danh tiếng, cô lại lựa chọn con đường này như một cách để duy trì sự chú ý. Những vai diễn táo bạo giúp cô trở thành "nữ thần gợi cảm" nổi tiếng, nhưng cũng đồng thời đóng khung hình ảnh của cô trong mắt công chúng.

Năm 2006, Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào và dần rút lui khỏi showbiz. Cuộc sống của cô chuyển sang một chương khác: làm vợ, làm mẹ của ba người con. Tưởng chừng mọi sóng gió đã lùi lại phía sau, nhưng quá khứ đôi khi vẫn có cách quay trở lại theo cách không ai ngờ tới.

Dùng chính quá khứ nhạy cảm để dạy con bài học sống

Một lần, cậu con trai 13 tuổi của cô vô tình tìm thấy những hình ảnh nhạy cảm của mẹ từ nhiều năm trước trên mạng. Ở độ tuổi nổi loạn, cậu bé đã phản ứng bằng sự ngỡ ngàng xen lẫn thái độ thiếu tôn trọng: "Tại sao mẹ lại chụp những tấm ảnh như vậy?".

Câu hỏi ấy, với một người mẹ, không chỉ là sự tò mò của con trẻ mà còn là một vết chạm vào quá khứ. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, Mạch Gia Kỳ đã tát con. Nhưng sau đó, khi bình tĩnh lại, cô chọn cách đối diện.

Cô nói với con: "Dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Sao con lại nói với mẹ như với người ngoài? Trước đây mẹ ương bướng, làm gì cũng theo ý mình mà không hỏi ý kiến ông bà, gia đình cũng ít khi ngồi lại để hiểu nhau".

Đó không phải là một lời thanh minh, mà giống như một cách thừa nhận rằng cô từng có những lựa chọn chưa trọn vẹn và giờ đây, cô muốn con hiểu để học cách nhìn nhận con người một cách đầy đủ hơn.

Có lẽ chính sự thẳng thắn ấy đã giúp Mạch Gia Kỳ giữ được sự kết nối với các con. Hiện tại, các con của cô được nhận xét là ngoan ngoãn, tình cảm. Trong những bức ảnh đời thường, họ quây quần bên nhau trong những dịp sinh nhật giản dị, tặng mẹ những bó hoa nhỏ, những tấm thiệp viết tay.

Hai cậu con trai sở hữu ngoại hình cao ráo, đường nét sáng, còn cô con gái mang nhiều nét dịu dàng của mẹ. Nhiều người nhận xét, ba đứa trẻ không chỉ thừa hưởng ngoại hình mà còn cả một điều khác, sự vững vàng từ cách mẹ chúng đã đi qua cuộc đời.

Từ một "biểu tượng gợi cảm" đến người phụ nữ bán hoành thánh 40.000 đồng một tô, hành trình của Mạch Gia Kỳ có thể khiến người ta bất ngờ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó không hẳn là một cú rơi mà là một sự chuyển mình từ ánh đèn sân khấu sang ánh sáng của đời sống thường ngày.

Và có lẽ, điều đáng nói nhất không nằm ở quá khứ từng ồn ào hay hiện tại nhiều vất vả, mà ở cách cô chọn đối diện với cả hai. Không né tránh, không tô vẽ, chỉ lặng lẽ sống tiếp và dùng chính những gì mình đã trải qua để dạy con một điều đơn giản: con người có thể sai, nhưng quan trọng là cách mình bước tiếp sau đó.

Theo 163