Chuyện thật như đùa: Tiến sĩ Đại học Cambridge được mời phản biện… chính bài báo của mình

Trong môi trường nghiên cứu khoa học, quy trình phản biện (peer review) được xem là “lá chắn” quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan của các công trình học thuật. Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống này cũng vận hành hoàn hảo.

Mới đây, một sự cố “khó tin nhưng có thật” đã xảy ra, khiến cộng đồng học thuật và mạng xã hội xôn xao. Cụ thể, Tiến sĩ Henry Shevlin - giảng viên tại Đại học Cambridge đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông vừa nhận được lời mời phản biện một bài báo khoa học. Điều đáng nói là ông chính là một trong những tác giả của bài nghiên cứu đó.

Trong bài đăng, ông viết ngắn gọn nhưng đầy hài hước: “Vừa được mời phản biện một bài báo mà tôi là đồng tác giả”. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình phần từ chối lời mời, trong đó ông giải thích lý do rất chuẩn chỉnh: “Có khả năng xảy ra xung đột lợi ích, cụ thể là tôi chính là một trong các tác giả của bài báo”.

Bài đăng của Tiến sĩ Henry Shevlin. (Ảnh chụp màn hình)

Tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự “trớ trêu” của hệ thống, trong khi một số ý kiến trong giới học thuật cho rằng đây không phải trường hợp quá hiếm gặp, đặc biệt khi các tạp chí sử dụng hệ thống gợi ý reviewer tự động.

Thực tế, trong quy trình xuất bản các bài báo khoa học, việc lựa chọn người phản biện thường dựa trên chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu và cơ sở dữ liệu có sẵn. Tuy nhiên, nếu hệ thống không được kiểm tra kỹ hoặc dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, những “lỗi ngớ ngẩn” như vậy hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù mang tính chất hài hước, câu chuyện cũng phần nào cho thấy những hạn chế nhất định trong quy trình tự động hóa hiện nay. Trong một lĩnh vực đòi hỏi tính minh bạch và khách quan cao như khoa học, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Bên cạnh đó, cách xử lý của Tiến sĩ Henry Shevlin lại nhận được nhiều lời khen. Thay vì bỏ qua hoặc phản ứng gay gắt, ông lựa chọn cách từ chối lịch sự và chia sẻ câu chuyện một cách nhẹ nhàng, mang lại tiếng cười cho cộng đồng.

Tiến sĩ Henry Shevlin

Dù các quy trình học thuật ngày càng được tự động hóa và tối ưu bằng công nghệ, vai trò của con người trong việc kiểm soát, rà soát và đảm bảo tính chính xác vẫn không thể thay thế. Và đôi khi, chính những “lỗi hệ thống” tưởng chừng khô khan, nghiêm túc ấy lại vô tình tạo nên những khoảnh khắc dở khóc dở cười, mang đến một góc nhìn thú vị và gần gũi hơn về đời sống nghiên cứu vốn được xem là rất chuẩn mực và kỷ luật.