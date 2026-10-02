Nữ streamer mắc ung thư qua đời ở tuổi 25, từng tiết lộ thói quen: thức đến 2 giờ sáng, uống cà phê và trà sữa thường xuyên

Ngày 29/9, tài khoản của nữ streamer đăng cáo phó cho biết cô đã qua đời vào ngày 28/9/2026, hưởng dương 25 tuổi. Trước đó, khi mới 24 tuổi, cô đã mắc ung thư và từng đăng video tự nhìn lại những thói quen sinh hoạt của mình.

Theo truyền thông Trung Quốc, thông tin nữ streamer “Hy Hy Từ Bảo” qua đời được đăng tải trên chính tài khoản mạng xã hội của cô vào ngày 29/9. Cáo phó viết rằng cô ra đi vào ngày 28/9/2026, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn quan tâm và ủng hộ cô. Thông tin này khiến nhiều người nhớ lại một video cô từng đăng vào năm 2025, khi mới 24 tuổi.

Trong video, cô cho biết mình mắc ung thư dạ dày và tự nhìn lại những thói quen sinh hoạt mà bản thân cho rằng chưa tốt. Cô cho biết mình thường đi ngủ trong khoảng 0-2 giờ sáng, một ngày chỉ ăn hai bữa và khoảng cách giữa các bữa khá dài.

Cô cũng thừa nhận bản thân không thích uống nước lọc. Thay vào đó, mỗi ngày có thể uống khoảng 2 cốc cà phê, đồng thời uống trà sữa 3-4 lần mỗi tuần.

Về ăn uống, cô thường xuyên ăn đồ mua bên ngoài hoặc dùng bữa tại nhà hàng và đặc biệt yêu thích các món nhiều dầu mỡ, cay và đậm vị. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người nhận ra những thói quen trên cũng xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Có người bình luận rằng sau khi xem video, họ mới nhận ra lịch sinh hoạt của bản thân thậm chí còn thiếu lành mạnh hơn.

Những thói quen nào thường được nhắc đến ở bệnh nhân ung thư dạ dày?

Câu chuyện của nữ streamer cũng khiến một số người chia sẻ trải nghiệm liên quan đến ung thư dạ dày. Một cô gái Trung Quốc có tài khoản “Đại Hy Hy Đại CC”, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, từng chia sẻ trải nghiệm trong thời gian điều trị.

Trong quá trình nằm viện, cô trò chuyện với nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày khác và nhận thấy một số người có những thói quen sinh hoạt tương tự nhau.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô tổng hợp 5 thói quen mà cô cho rằng xuất hiện khá phổ biến ở nhóm bệnh nhân mình gặp:

- Thường xuyên ăn đồ muối chua, thực phẩm nhiều muối: Các món muối, ngâm hoặc bảo quản lâu thường chứa nhiều muối. Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe và có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh lý dạ dày.

- Ăn quá nhanh: Ăn nhanh khiến cơ thể khó có đủ thời gian để nhận biết cảm giác no, đồng thời có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người.

- Ăn uống thất thường: Bỏ bữa, ăn quá muộn hoặc thời gian giữa các bữa không ổn định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa và chất lượng dinh dưỡng tổng thể.

- Ăn quá nhiều đồ ngọt: Đồ ăn và đồ uống nhiều đường nếu tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào, góp phần gây thừa cân và các vấn đề chuyển hóa.

- Thường xuyên căng thẳng, tức giận: Stress kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thói quen ăn uống và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào yếu tố tâm lý để kết luận một người mắc ung thư dạ dày.

Thức khuya, cà phê, trà sữa có phải nguyên nhân gây ung thư?

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý. Việc một người từng có thói quen thức khuya, uống cà phê hoặc trà sữa rồi sau đó mắc bệnh không có nghĩa những thói quen đó là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư.

Ung thư, trong đó có ung thư dạ dày, thường hình thành do sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố như tuổi tác, yếu tố di truyền, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), chế độ ăn uống, hút thuốc, rượu bia và các yếu tố môi trường khác.

Do đó, không thể từ câu chuyện của một cá nhân để kết luận rằng thức khuya, uống cà phê hay trà sữa gây ung thư dạ dày.

Tương tự, việc một người có 5 thói quen kể trên cũng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc ung thư dạ dày. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các thói quen này hoàn toàn vô hại.

Đừng đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi

Các chuyên gia y tế thường khuyến nghị duy trì lịch sinh hoạt tương đối ổn định, ngủ đủ, uống đủ nước, hạn chế đồ ăn quá mặn, nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, nên hạn chế thuốc lá và rượu bia, duy trì cân nặng phù hợp và xây dựng chế độ ăn đa dạng.

Đối với những người có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày, đặc biệt là người có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhiễm H. pylori hoặc các yếu tố nguy cơ khác, nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra và tầm soát phù hợp.

Điều quan trọng nhất là không nên dùng câu chuyện của một bệnh nhân để tự chẩn đoán hoặc kết luận nguyên nhân gây bệnh.

Nhưng nếu đang duy trì một lối sống nhiều thức khuya, ăn uống thất thường, thường xuyên dùng đồ uống nhiều đường và ít vận động, đây vẫn là thời điểm thích hợp để điều chỉnh trước khi sức khỏe xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Và khi có các triệu chứng kéo dài như đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, nhanh no, đầy bụng, buồn nôn, nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân, đi ngoài phân đen hoặc có dấu hiệu thiếu máu, cần đi khám thay vì tự theo dõi tại nhà.

Nguồn và ảnh: QQ