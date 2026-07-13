Nữ sinh tiêu sạch hơn 70 triệu đồng tiền học ĐH trong 3 ngày nhưng quyết không nhận sai, ảnh chụp cùng mẹ khiến nhiều người xót xa

Nhận khoản tiền lớn từ mẹ ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nữ sinh nhanh chóng chi gần hết để mua sắm. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi hơn cả lại là phản ứng của cô khi biết đó vốn là tiền học phí.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nhiều học sinh ở Trung Quốc lựa chọn đi du lịch, làm thêm hoặc mua sắm như một phần thưởng sau nhiều năm miệt mài ôn luyện. Tuy nhiên, câu chuyện của một nữ sinh mới đây đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội khi cô tiêu gần hết số tiền mẹ đưa chỉ trong vòng ba ngày, rồi nhất quyết cho rằng bản thân không hề làm sai.

Theo bài viết được chia sẻ trên một diễn đàn giáo dục Trung Quốc, cô gái vừa hoàn thành kỳ thi đại học thì được mẹ đưa 20.000 NDT (khoảng 77,3 triệu đồng). Đây là khoản tiền người mẹ tích cóp trong nhiều tháng làm việc. Tuy nhiên, khi nhận tiền, cô gái không hề biết đó là số tiền gia đình dành để đóng học phí đại học.

Trong 3 ngày liên tiếp sau đó, nữ sinh gần như dành toàn bộ thời gian để mua sắm. Cô đổi sang mẫu iPhone mới nhất, mua mỹ phẩm cao cấp, quần áo, túi xách và nhiều món đồ hàng hiệu khác. Theo chia sẻ, cô cho rằng mình không phải chạy theo vật chất hay thích khoe khoang mà chỉ muốn có ngoại hình và hình ảnh phù hợp hơn khi bước vào môi trường đại học. Đến khi kiểm tra lại tài khoản, số tiền 20.000 NDT mẹ cô đưa chỉ còn lại vỏn vẹn 35 NDT (khoảng hơn 135.000 đồng).

Cô hào hứng khoe với mẹ rằng bản thân đã có một "màn lột xác" sau kỳ thi. Thế nhưng, phản ứng của người mẹ lại hoàn toàn trái ngược. Người mẹ cho biết số tiền này thực chất được chuẩn bị để đóng học phí và trang trải chi phí học tập trong năm đầu đại học của cô. Nay tiền đã tiêu gần hết, bà không biết sẽ xoay xở ra sao.

Theo nhiều ý kiến, sự việc một phần xuất phát từ việc hai mẹ con chưa trao đổi rõ ràng. Người mẹ chỉ đưa tiền mà không nói cụ thể mục đích sử dụng, trong khi cô con gái cũng không hỏi kỹ trước khi chi tiêu.

Nhiều người cho rằng hai mẹ con đã thiếu sự trao đổi rõ ràng trước khi sử dụng khoản tiền lớn (Ảnh minh họa)

Điều khiến dư luận tranh cãi hơn cả là phản ứng sau đó của nữ sinh. Khi được đề nghị trả lại hoặc hoàn bớt những món đồ vừa mua để lấy lại một phần tiền học phí, cô đã từ chối. Nữ sinh cho rằng bản thân đã nỗ lực học tập suốt nhiều năm nên xứng đáng được hưởng thành quả. Theo cô, nếu học phí không còn thì mẹ nên tiếp tục tìm cách xoay xở, bởi việc không nói rõ mục đích của khoản tiền ngay từ đầu là lỗi của người lớn.

Quan điểm này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng điều đáng nói không nằm ở việc cô gái mua điện thoại hay quần áo mới, mà ở thái độ né tránh trách nhiệm sau khi biết sự thật.

Một bình luận được nhiều người đồng tình viết: "Nếu đã biết mình hiểu nhầm thì điều đầu tiên nên nghĩ đến là tìm cách khắc phục, chứ không phải đẩy toàn bộ trách nhiệm cho mẹ".

Một tài khoản khác chia sẻ: "Điện thoại, quần áo hay mỹ phẩm mới mua vài ngày hoàn toàn có thể trả lại hoặc bán đi để giảm thiệt hại. Quan trọng là thái độ".

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng người mẹ cần rút kinh nghiệm trong cách giao tiếp với con.

"Khoản tiền lớn như vậy mà chỉ đưa rồi không nói dùng vào việc gì thì rất dễ xảy ra hiểu lầm. Hai mẹ con đều có phần trách nhiệm", một người bình luận.

Hình ảnh người mẹ với gương mặt đầy lo lắng được nhiều cư dân mạng chia sẻ

Đáng chú ý hơn là sau đó, hình ảnh của hai mẹ con này đã được đăng tải trên MXH. Trong bức ảnh được lan truyền, có thể thấy cô con gái xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang điểm kỹ càng, trong khi người mẹ đứng cạnh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hình ảnh này khiến không ít người bày tỏ sự thương cảm với người mẹ, cho rằng số tiền ấy có thể là thành quả của nhiều tháng lao động vất vả.

Từ câu chuyện trên, nhiều chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc cũng cho rằng điều quan trọng không chỉ là cách quản lý tiền bạc, mà còn là việc dạy con ý thức chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Khi con mắc sai lầm, cha mẹ cần cùng con tìm giải pháp khắc phục thay vì bao bọc hoàn toàn hoặc đổ lỗi cho nhau. Đồng thời, trước những khoản chi tiêu lớn, việc trao đổi rõ ràng về mục đích sử dụng cũng là điều cần thiết để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dù mỗi người có góc nhìn khác nhau về trách nhiệm của hai mẹ con, đa số đều cho rằng đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của giao tiếp trong gia đình, cũng như việc giáo dục con về quản lý tài chính và trách nhiệm cá nhân ngay từ khi còn trẻ.

Theo Sohu