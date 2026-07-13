Nhân vật có số hưởng nhất Doraemon

Không cần đến chiếc túi thần kỳ của Doraemon hay những chuyến phiêu lưu sinh tử, nhân vật phụ này vẫn sở hữu một cuộc sống nhung lụa, tự do và đáng ghen tị nhất toàn bộ tác phẩm.

Nếu phải tìm ra kẻ khổ sở nhất trong thế giới Doraemon, câu trả lời chắc chắn là Nobita với chuỗi ngày dài gắn liền với điểm 0 và đòn roi. Ngay cả những đứa trẻ có điều kiện hơn như Suneo cũng phải đau đầu tìm cách lấy lòng bạn bè, hay Jaian vẫn phải đầu tắt mặt tối bê vác thùng hàng giúp mẹ.

Thế nhưng, trong thế giới của thị trấn Tsukimidai, có một nhân vật phụ xuất hiện không quá nhiều nhưng lần nào lộ diện cũng khiến người ta phải trầm trồ vì cuộc sống quá đỗi viên mãn. Nhân vật có số hưởng và sống sướng nhất trong toàn bộ truyện không ai khác chính là Honekawa Sunekichi - anh họ của Suneo.

Nhân vật anh học của Suneo

Khác với các nhân vật người lớn bận rộn và đầy áp lực trong truyện, anh họ của Suneo hiện lên như một thanh niên tự do, giàu có và sở hữu những thú vui thượng lưu bậc nhất thời bấy giờ. Anh chính là "nguồn cơn" của mọi sự kiêu ngạo và những màn khoe khoang làm nổ mắt Nobita từ phía Suneo.

Người anh họ này có một cuộc sống tràn ngập những trải nghiệm xa xỉ. Anh sở hữu một chiếc du thuyền sang trọng để đi câu cá trên biển, có xe hơi thể thao đời mới để vi vu ngoại ô, và là một chuyên gia thiết kế mô hình cơ khí chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở đó, anh còn có hẳn một căn biệt thự biệt lập ở vùng núi hoặc bờ biển để nghỉ dưỡng mỗi dịp hè. Đối với những đứa trẻ tiểu học quanh năm chỉ quanh quẩn ở sân bóng và trường học, cuộc sống của người anh họ này chính là một thiên đường có thật ở đời thực mà không cần đến bất kỳ món bảo bối nào.

Sự sung sướng của nhân vật này còn đến từ vị thế tối cao của anh trong lòng cậu em họ Suneo. Suneo vốn là một cậu nhóc khôn lỏi, giàu có và cực kỳ kén chọn, nhưng trước người anh họ này, Suneo lại biến thành một "fan cuồng" trung thành và ngoan ngoãn tuyệt đối.

Chỉ cần anh họ lên tiếng, Suneo sẵn sàng làm mọi việc từ chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp cho đến việc mời cả nhóm bạn đến để tôn vinh tài năng của anh. Anh họ luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, được tận hưởng cảm giác ngưỡng mộ, trầm trồ từ đám trẻ con khu phố mỗi khi anh biểu diễn lái xe điều khiển từ xa, cho xem bộ sưu tập truyện tranh hiếm hoặc hướng dẫn lắp ráp robot. Cuộc sống của anh không có chỗ cho những lo toan hay xung đột bạo lực, chỉ thuần túy là sự tận hưởng và nhận về những lời tán dương.

Sunekichi sở hữu cuộc sống giàu sang và thảnh thơi khiến Suneo cũng phải ngưỡng mộ

Một đặc quyền "sướng" nhất của nhân vật này chính là sự an toàn tuyệt đối. Trong khi nhóm bạn 5 người và Doraemon liên tục phải đối mặt với những tình huống nghẹt thở, từ việc bị quái vật truy đuổi, robot xâm lăng cho đến việc bị lạc ngoài vũ trụ hay suýt bị chôn vùi thời tiền sử, thì anh họ Suneo vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống yên bình ở thế giới thực.

Anh xuất hiện trong truyện ngắn chỉ với vai trò là người cung cấp bối cảnh và công cụ giải trí, chẳng hạn như cho mượn xe, mượn biệt thự, hướng dẫn làm mô hình... Anh không bao giờ bị cuốn vào những rắc rối do bảo bối của Doraemon gây ra, cũng không phải chịu đựng những trận lôi đình của phụ huynh hay những cú đấm của Jaian. Sự hiện diện của anh luôn gắn liền với những kỳ nghỉ hè đầy nắng vàng, biển xanh và những món đồ chơi đắt đỏ.

Không giống như Nobita vụng về, anh họ của Suneo còn là thiên tài chế tạo mô hình

Bằng tất cả những lý do này, nhiều độc giả coi anh họ của Suneo chính là nhân vật có số hưởng và sống sướng nhất trong toàn bộ tác phẩm Doraemon. Việc cố họa sĩ Fujiko F. Fujio xây dựng nhân vật này không đơn thuần là để tạo ra chất liệu cho Suneo khoe khoang. Đó còn là một nét vẽ thực tế khắc họa ước mơ của mọi đứa trẻ về một cuộc sống trưởng thành tự do, được theo đuổi đam mê và sở hữu những điều mình thích.

Sự xuất hiện của người anh họ "sướng từ trong trứng" này giữ cho thế giới của Doraemon luôn có một góc nhìn đầy màu sắc lãng mạn, yên bình của đời sống hiện đại, làm phong phú thêm trải nghiệm tuổi thơ của cả các nhân vật lẫn thế hệ độc giả.