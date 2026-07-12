Bộ GD&ĐT chốt danh sách 7 ứng viên được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2026

Hồ sơ của các ứng viên sẽ tiếp tục được chuyển lên Hội đồng cấp Nhà nước để thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thực hiện Nghị định số 35/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc xét chọn và ban hành Tờ trình số 09/TTr-HĐNGND-NGƯT ngày 29/5/2026 gửi Hội đồng cấp Nhà nước.

Theo kết quả xét chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 7 nhà giáo và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 59 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.

Danh sách 7 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2026 gồm:

Đáng chú ý, cả 7 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm nay đều là giảng viên, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục đại học, gồm 6 Giáo sư và 1 Phó Giáo sư. Trong danh sách này không có giáo viên đang công tác ở bậc giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, Hội đồng cấp Bộ cũng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưuu tú cho 59 nhà giáo, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Các nhà giáo nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2024. (Ảnh: MOET)

Trước đó, vào tháng 5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công khai danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng hai danh hiệu cao quý này, gồm 10 ứng viên Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên Nhà giáo ưu tú, để lấy ý kiến theo quy định.

Theo quy trình xét tặng, sau khi được Hội đồng cấp Bộ thông qua, hồ sơ của các ứng viên sẽ được chuyển đến Hội đồng cấp Nhà nước để tiếp tục thẩm định, lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú năm 2026.

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