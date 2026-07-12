Hình ảnh "tan hoang" trong quán cà phê ở Huế gây tranh cãi: Trẻ không biết gì hay phụ huynh quá dễ dãi?

Nếu những hành vi chưa phù hợp vẫn tiếp diễn trong thời gian dài mà không có sự can thiệp, điều trẻ học được có thể không chỉ là sự vô tư, mà còn là cảm giác rằng mọi hành động của mình đều không có giới hạn.

Kinh doanh ngành dịch vụ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi gặp phải những tình huống "dở khóc dở cười" từ phía khách hàng. Mới đây, một quán cà phê ở Huế mới đây đăng tải vài hình ảnh "tan hoang" trong quán thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ từ phía quán, tối 10/7, một người phụ nữ cùng hai con trai chừng 10-12 tuổi và 4-5 tuổi đến quán. Trong khoảng hơn một giờ, hai em nhỏ liên tục chạy nhảy, lấy các món đồ trang trí để ném qua lại, tháo tranh treo tường, đập vào đàn piano điện, cửa kính, bể cá và làm hư hỏng một số vật dụng. Quán cho biết nhân viên đã không kịp thời nhắc nhở, để sự việc kéo dài dẫn đến thiệt hại về tài sản.

Trong suốt thời gian hai em nhỏ liên tục chạy nhảy, ném đồ trang trí, làm hư hỏng nhiều vật dụng, người mẹ hầu như không có động thái can ngăn dù một số khách xung quanh đã tỏ ra bức xúc và lên tiếng nhắc nhở. Chỉ đến khi một bức tượng trang trí bị làm vỡ trong lúc hai bé đùa nghịch, người này mới đứng dậy, thu gom các mảnh vỡ, xếp lại một số thú bông bị lấy ra khỏi vị trí rồi đưa hai con rời khỏi quán.

Phía quán cafe cũng đặt câu hỏi, liệu quán nên làm thế nào với những vị khách như thế này?

Những bức ảnh được phía quán cafe chia sẻ thu hút chú ý

Ai sai?

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, hàng nghìn bình luận xuất hiện. Bên cạnh sự tiếc nuối dành cho quán, nhiều người cho rằng vấn đề đáng suy ngẫm hơn nằm ở cách người lớn đồng hành cùng con khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Thực tế, trẻ em vốn hiếu động, tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Đặc biệt với những không gian được bài trí nhiều đồ vật lạ mắt, việc trẻ muốn chạm vào, cầm lên hay thử chơi là điều không quá khó hiểu. Tuy nhiên, giữa sự hiếu kỳ và những hành vi có thể gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến người khác luôn cần có một "ranh giới" được thiết lập bởi người lớn.

Một đứa trẻ 4-5 tuổi có thể chưa ý thức đầy đủ về giá trị của đồ vật. Nhưng với trẻ khoảng 10-12 tuổi, các em đã bắt đầu hình thành khả năng nhận biết đúng - sai, hiểu những quy tắc cơ bản ở nơi công cộng và biết rằng không phải món đồ nào cũng có thể tùy ý sử dụng. Nếu những hành vi chưa phù hợp vẫn tiếp diễn trong thời gian dài mà không có sự can thiệp, điều trẻ học được có thể không chỉ là sự vô tư, mà còn là cảm giác rằng mọi hành động của mình đều không có giới hạn.

Nhiều chuyên gia giáo dục từng nhấn mạnh, trẻ học nhiều nhất không phải từ những lời dạy, mà từ phản ứng của cha mẹ trước mỗi tình huống. Khi người lớn kịp thời nhắc nhở, giải thích hoặc yêu cầu con dừng lại, trẻ sẽ dần hiểu đâu là phép lịch sự, đâu là sự tôn trọng không gian chung. Ngược lại, nếu người lớn thờ ơ hoặc xem đó chỉ là "trẻ con nghịch một chút", những giới hạn ứng xử rất dễ bị xóa nhòa.

Điều đáng lưu ý là việc giáo dục ý thức nơi công cộng không nhằm biến trẻ thành những em bé lúc nào cũng phải ngồi im hay sợ hãi. Trẻ vẫn cần được vận động, vui chơi và khám phá. Nhưng mỗi không gian đều có những quy tắc riêng. Công viên sẽ khác thư viện. Khu vui chơi sẽ khác quán cà phê, bảo tàng hay nhà sách. Việc giúp trẻ nhận biết sự khác biệt ấy chính là một phần quan trọng của quá trình trưởng thành.

Ở góc độ khác, nhiều ý kiến cũng cho rằng bản thân cơ sở kinh doanh không thể đứng ngoài câu chuyện. Khi nhận thấy khách có hành vi ảnh hưởng đến tài sản hoặc gây phiền đến những người xung quanh, nhân viên cần chủ động tiếp cận, nhắc nhở một cách lịch sự nhưng dứt khoát. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, việc từ chối phục vụ hoặc mời khách rời khỏi quán là điều hoàn toàn có thể cân nhắc nhằm bảo đảm quyền lợi cho các khách hàng khác cũng như hạn chế thiệt hại.

Chính phía quán cũng thừa nhận đây là bài học trong khâu vận hành và cho biết sẽ cải thiện kỹ năng xử lý tình huống của nhân viên. Sự nhìn nhận này nhận được nhiều sự đồng tình, bởi trong môi trường dịch vụ, việc ứng xử kịp thời đôi khi giúp ngăn chặn những sự cố nhỏ trước khi trở thành câu chuyện lớn.

Một quán cà phê không chỉ bán đồ uống mà còn bán trải nghiệm. Khách đến để trò chuyện, làm việc, đọc sách hay đơn giản tìm kiếm một khoảng lặng sau ngày dài. Không gian ấy chỉ được gìn giữ khi có sự chung tay của cả ba phía: phụ huynh đồng hành cùng con, trẻ học cách tôn trọng nơi công cộng và đơn vị kinh doanh chủ động thực hiện các quy định cần thiết.

Mỗi trải nghiệm ở nơi công cộng đều có thể trở thành một bài học sống động cho trẻ. Và bài học ấy sẽ được viết nên từ chính cách người lớn lựa chọn hành động trong từng khoảnh khắc nhỏ. Khi người lớn làm tròn trách nhiệm của mình, trẻ cũng sẽ có cơ hội lớn lên cùng ý thức, sự tôn trọng và trách nhiệm đối với cộng đồng.