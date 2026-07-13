Giáo sư ĐH Harvard phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, học vấn và khả năng vươn lên trong cuộc sống của con bạn!

Công trình nghiên cứu dựa trên dự án thử nghiệm xã hội "Moving to Opportunity" của Chính phủ Mỹ.

Nghiên cứu quy mô lớn do Giáo sư Raj Chetty (Đại học Harvard) thực hiện trên dữ liệu của hàng chục triệu người dân Mỹ đã chứng minh một thực tế: Môi trường sống trong những năm tháng đầu đời đóng vai trò then chốt trong việc quyết định thu nhập, học vấn và cơ hội vươn lên của một đứa trẻ.

Sức mạnh định hình vận mệnh từ môi trường phát triển

Công trình nghiên cứu dựa trên dự án thử nghiệm xã hội "Moving to Opportunity" của Chính phủ Mỹ. Trong chương trình này, 4.600 gia đình thu nhập thấp được phân bổ ngẫu nhiên thành ba nhóm: nhóm nhận hỗ trợ di chuyển đến khu vực có tỷ lệ nghèo dưới 10%, nhóm nhận trợ cấp nhà ở tự do và nhóm giữ nguyên nơi ở cũ. Phương pháp phân bổ ngẫu nhiên giúp loại bỏ hoàn toàn các biến số về năng lực hay tư duy ban đầu của cha mẹ.

Kết quả theo dõi dài hạn cho thấy, những trẻ em chuyển đến sống tại các cộng đồng dân trí cao trước 13 tuổi có tỷ lệ đỗ đại học trọng điểm tăng vượt trội, mức thu nhập trưởng thành cao hơn đáng kể và cơ hội vươn lên tầng lớp trung lưu tăng gấp đôi. Đồng thời, nguy cơ bỏ học sớm hay rơi vào vòng xoáy nghèo đói giảm mạnh.

Giáo sư Raj Chetty

Phân tích dữ liệu thuế tại hơn 3.000 quận trên khắp nước Mỹ chỉ ra rằng: Mỗi năm trẻ sống trong môi trường chất lượng cao, khoảng cách thu nhập khi trưởng thành so với trẻ thuộc gia đình có điều kiện sẽ thu hẹp 4%. Tác động tích lũy trong gần 20 năm giúp rút ngắn tới 80% khoảng cách giai cấp ban đầu. Ngược lại, việc thay đổi môi trường sau 18 tuổi gần như không mang lại tác dụng cải thiện vận mệnh, do nhận thức và thói quen của trẻ đã định hình.

Khoảng cách 30 km và bài học về hiệu ứng đồng lứa

Sự khác biệt về môi trường thể hiện rõ qua so sánh giữa hai quận liền kề thuộc bang Illinois: DuPage và Cook. Dù chỉ cách nhau 30 phút lái xe, DuPage nằm trong tốp đầu về môi trường phát triển trẻ em nhờ không gian văn hóa lành mạnh và tinh thần tự giác; trong khi Cook đứng gần cuối bảng xếp hạng do môi trường giáo dục yếu kém.

Tính toán cho thấy, nếu một gia đình chuyển từ Cook sang DuPage ngay khi con mới sinh, thu nhập trung bình hàng năm của đứa trẻ khi trưởng thành sẽ tăng thêm 7.510 USD, tương đương mức tăng 28,8%.

Yếu tố cốt lõi giúp môi trường cải thiện chất lượng sống của trẻ chính là "hiệu ứng đồng lứa". Trẻ em phát triển chủ yếu qua quá trình quan sát và bắt chước tự nhiên. Khi xung quanh là những cá nhân tự giác, nỗ lực và tôn trọng giáo dục, trẻ sẽ xem tinh thần cầu tiến là chuẩn mực. Ngược lại, môi trường tiêu cực sẽ âm thầm triệt tiêu động lực vươn lên của trẻ.

Gia đình: Môi trường cốt lõi đối với sự trưởng thành của trẻ

Dù môi trường xã hội có tác động lớn, nghiên cứu khẳng định gia đình mới là "hệ sinh thái" ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với một đứa trẻ. Mức thu nhập và vị thế xã hội của trẻ khi trưởng thành gắn kết chặt chẽ với trạng thái nhận thức của cha mẹ.

Thực tế tại nhiều gia đình cho thấy, ngay cả khi sống ở các khu vực bình dân, con cái vẫn đạt thành tựu vượt trội nếu gia đình duy trì được bầu không khí học tập và thái độ sống tích cực. Cha mẹ không nhất thiết phải sở hữu tài sản lớn, nhưng cách cha mẹ đối mặt khó khăn, ứng xử với áp lực và duy trì tinh thần học hỏi chính là nền tảng định hình tương lai của con.

Hành trình nuôi dạy con cái đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa việc lựa chọn môi trường sống lành mạnh và nỗ lực hoàn thiện bản thân của cha mẹ. Môi trường bên ngoài tạo bệ phóng, nhưng chính không khí gia đình và tấm gương từ cha mẹ mới là yếu tố quyết định trẻ có thể vươn xa đến đâu.